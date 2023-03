Así 'evitará' Bob Dylan que uses tu móvil en el concierto de Huesca

La prohibición que ha instaurado Bob Dylan sobre la utilización de teléfonos móviles en el concierto del próximo 17 de junio en la plaza de toros de Huesca y en el resto de su gira española evitará que los espectadores puedan inmortalizar al acontecimiento a través de fotografías y vídeos.

La pregunta es obvia: ¿Qué método se emplea para lograr esta finalidad?La empresa líder y la más socorrida por artistas como Madonna, Alicia Keys y Jack White, en este campo es la estadounidense Yondr, fundada en 2014 en San Francisco. Su fundador es Graham Dugoni, quien tuvo la idea tras asistir al festival Treasure Island en 2012 y presenciar cómo un asistente con evidentes signos ebriedad era grabado por cientos de personas. Dugoni reflexionó sobre cómo el uso de móviles puede cambiar y empeorar la experiencia y la actitud de las personas en los actos colectivos.

Su propuesta, que no tardó en triunfar y en extenderse, no exigió grandes invenciones ni desarrollos. Simplemente se trata de un estuche de neopreno en el que se introduce el teléfono y que lleva incorporado un microchip que lo sella para que el usuario no lo pueda abrir. Para hacerlo debe acudir al lugar donde fue sellado y que una máquina lo desmagnetice. Se trata de un sistema muy parecido al que emplean los comercios de ropa con las prendas.

Cada vez más son los artistas que han abrazado esta tecnología para que la vivencia de los conciertos sea más "pura" y para que no circulen libre y gratuitamente imágenes de sus actuaciones. A los anteriormente mencionados puede añadirse a Guns'n'Roses y Chris Rock, entre otros muchos. Algunos teatros también han incorporado este sistema.

La utilización de estos estuches se ha ampliado al ámbito escolar para evitar distracciones en las clases a cargo de los estudiantes. También en el ámbito de la justicia en determinados juicios.

Las entradas, a la venta

Las entradas para el concierto de Bob Dylan saldrán a la venta este miércoles a partir de las 10.00 en las webs greycoda.com y riffmusic.es. Existen cuatro tramos de precios. El tique más barato, del que habrá disponibles unas 700 unidades, se despachará por 75 euros. El siguiente escalón, con unos 1.400 boletos, costará 105 euros. El siguiente rango, con 760, aumentará hasta los 145 euros. Finalmente, las casi 260 localidades más selectas se cotizarán a 185 euros.