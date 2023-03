Los mejores memes de los Óscar 2023: de la cara de Andrew Garfield a la respuesta de Malala

El cine ha sido sin duda el protagonista en la noche de los premios Óscar. El público parece estar de acuerdo con los cuatro grandes premiados -mejor actriz protagonista para Michelle Yeoh; mejor actor protagonista Brendan Fraser; mejor actor de reparto para Ke Huy Quan, mejor actriz de reparto para Jamie Lee Curtis-, pero eso no quita que algunos momentos hayan sido rescatados por los internautas para darles un toque de humor.

La cara de Andrew Garfield

Uno de los hombres más esperados en la gala. Mucho se habló en las redes de lo atractivo que lucía el actor, pero sin duda el momento por el que ha sido retratado ha sido la cara con la que ha reaccionado a un comentario del presentador, Jimmy Kimmel, al comienzo de la noche.

La carita de Andrew Garfield después de que le dijeran que Spiderman Man estaba en los Oscars pic.twitter.com/o4jJdV6zxm — Indie 505 (@Indie5051) March 13, 2023

Los premios de 'Todo a la vez en todas partes'

'Todo a la vez en todas partes', la locura multiversal de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se erigió como gran triunfadora en la 95.ª edición de los Premios Óscar al hacerse con siete de los once premios a los que estaba nominada, entre ellos el de mejor película y mejor dirección.

Todo a la vez en todas partes ganando 7 oscars.



pic.twitter.com/I6x4h49SjO — 🐨 Caeturri 🐨 (@SrtoManuelColon) March 13, 2023

Angela Bassett o Stephanie Hsu

Citando a Paloma Cuesta y su mítico "las caras, Juan, las caras", las reacciones de los no premiados son uno de los momentos más esperados de la noche. El abanico es amplio, pero sus dos extremos se pudieron ver esta madrugada cuando se desveló que Jamie Lee Curtis es la mejor actriz de reparto este año. Y detrás de la protagonista, los sentimientos de Angela Bassett y Stephanie Hsu pudieron leerse en sus expresiones.

Tag yourself cuando le dan el Oscar a Jamie Lee Curtis, yo soy Stephanie Hsu. #Oscars95 #Oscars2023 pic.twitter.com/ezs5PZPqf7 — Cine en Movistar Plus+ (@MovistarCine) March 13, 2023

Primer plano a Lady Gaga

La artista Lady Gaga ya se ganó su espacio en las redes antes de que comenzara la gala, cuando ayudó a un fotógrafo que se había caído al suelo durante el paseo por la alfombra roja. Pero también su actuación, interpretando 'Hold my hand', ha sido protagonista por un primer plano que no ha sido del agrado de todos.

La cantante Lady Gaga corre a ayudar a un fotógrafo que cae durante la alfombra de los #Oscars.



La humildad es el primer paso para llegar a cualquier lado.



📸: A quien corresponda. pic.twitter.com/G8YEXWbIHA@ladygaga — Ibon Pérez (@ibonpereztv) March 13, 2023

El camarógrafo a 4 cm de la cara de Lady Gaga mientras presenta Hold My Hand #Oscars95 pic.twitter.com/8nfvNmgLBQ — Red Solo (@theRedSolo_) March 13, 2023

La pregunta a Malala

La presencia de Malala Yousafzai, ganadora del Nobel de la Paz en 2014, no ha pasado desapercibida en los Oscar 2023. Muchos se han preguntado por qué estaba en la gala -participa en el corto documental 'Stranger at the Gate' (Un extraño en la puerta)- tras hacerse viral su reacción a la pregunta que Jimmy Kimmel le formuló acerca de si Harry Styles escupió o no a Chris Pine.