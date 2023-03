Ultras del amor: la bufanda de moda en Zaragoza

Elgato500euros le da a todo. Se define como un artista multidisciplinar que extiende su interés a la pintura, la escultura, la ‘performance’ o el ‘happening’, sin renunciar a asomarse a la cultura urbana donde, Martín Badosa, el verdadero nombre de este zaragozano de 24 años, se expresa a través de fanzines, pinchando o diseñando.

Precisamente es este terreno, Elgato500euros ha dado recientemente en el clavo con el lanzamiento de unas bufandas que él planteó a medio camino entre la moda y algunos de los conceptos generales que impulsan su arte.

Se trata de una colección de bufandas de edición limitada que se ha convertido en un pequeño gran fenómeno entre jóvenes de Zaragoza. La primera tirada se agotó y de la segunda quedan unas decenas de unidades. Cuando se terminen ya no se harán más.

Se trata de unas bufandas diseñadas a la manera de la que llevan muchos aficionados al fútbol o el baloncesto, pero con una leyenda que dice ‘Ultras del amor’.

Elgato500euros explica que el lema "viene a resumir el espíritu de mi arte, que me gusta definir como naif gamberro". Martín buscaba un efecto "dadaísta", asociando un accesorio muy ligado al fútbol -y por qué no decirlo, en muchas ocasiones al ‘hooliganismo’- con el romanticismo: "Me gustaba la paradoja, jugar con esa ambigüedad y también con la parodia".

Primera exposición de ElGato500Euros

A pesar de este éxito que hasta a él mismo le ha sorprendido, Elgato500euros insiste en que la línea de bufandas acabará en el momento en que venda la última (cuestan 20 euros en la tienda Mood, de la calle Salvador Minguijón de Zaragoza). "No quiero ser el chico de las bufandas", sostiene. "Si he podido sacar adelante este proyecto, puedo hacer muchos más". No lo dice por decir.

Este pasado jueves acaba inaugurar su primera exposición individual en el Impact Hub de Zaragoza (oSSAU, 9), de la mano de la aceleradora A3RTE (Aragón Acelera el Arte), impulsada por Enate. ‘Pixelated Minds’ es el título.

A la vez, sigue adelante con otro proyecto paralelo, el GAZ, el Gremio de Artistas de Zaragoza, una plataforma que busca aglutinar al sector para organizar actos culturales gratuitos desde la autogestión.