¿Cuánto valen las entradas para el concierto de Bob Dylan en Huesca?

La cuenta atrás para la puesta a las venta de las 3.200 entradas disponibles para el concierto que Bob Dylan ofrecerá el próximo sábado 17 de junio en la plaza de toros de Huesca ya ha comenzado. Será este miércoles 15 de marzo a partir de las 10.00 en las webs greycoda.com y riffmusic.es cuando estén disponibles para el público.

La expectación entre los amantes de la música es máxima ya que se trata del recital con el que el estadounidense, de 81 años, se despedirá de los escenarios aragoneses. Su sexta visita a la Comunidad se presenta muy especial y emocionante.

Existen cuatro tramos de precios. El tique más barato, del que habrá disponibles unas 700 unidades, se despachará por 75 euros. El siguiente escalón, con unos 1.400 boletos, costará 105 euros. El siguiente rango, con 760, aumentará hasta los 145 euros. Finalmente, las casi 260 localidades más selectas se cotizarán a 185 euros.

Estas cantidades van en consonancia con el resto de actuaciones de la gira 'Rough and rowdy ways Tour' en suelo español. Por ejemplo, para su doble comparecencia en el Kursaal de San Sebastián se pedirán entre 65 y 205 euros. Su doble visita al Liceo de Barcelona costará 90, 125, 175 y 215 euros.

El hilo conductor de esta gira es 'Rough and rowdy days', el trigésimo noveno disco de estudio del estadounidense, editado en 2020. El 'tour' arrancó el 2 de noviembre de 2021 en Milwaukee y se prolongó en Estados Unidos hasta abril de 2022 con multitud de conciertos. Y desde septiembre hasta noviembre del año pasado recaló en Inglaterra (fueron muy especiales sus cuatro noches en el emblemático London Palladium del West End londinense), Noruega, Alemania, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Francia (tres veladas en el Grand Rex de París) y Bélgica.

De vuelta a Aragón

La del 17 de junio será la sexta visita a Aragón del compositor de clásicos como 'Like a rolling stone', 'Blowin' in the wind', 'The times they are a-changing', 'Mr Tambourine man', 'Rainy day women' o 'I want you'. Un ‘setlist’ imbatible que acostumbra a reversionar en sus giras y conciertos. Su primer concierto fue en la plaza de toros de Huesca el 6 de julio de 1993 y las cuatro siguientes en Zaragoza los años 1995, 1999, 2008 y 2015.

Como termómetro del interés que está despertando el concierto en tierras altoaragonesas, los hoteles oscenses esperan que a partir de este miércoles, con la venta de las entradas, se disparen las reservas para pernoctar. Curiosamente, la noche anterior, la del 16 de junio, los establecimientos hoteleros están llenos por la celebración de unas oposiciones.