La canción de Eurovisión de Austria, toda una crítica a la industria musical, se convierte en la favorita en redes sociales

A poco más de dos meses para Eurovisión, los fans del concurso musical más grande de Europa ya empiezan a elegir a sus países favoritos. En España, tras una reñida final en el Benidorm Fest, Blanca Paloma consiguió el micrófono de bronce con el que pretende posicionarse igual o mejor que Chanel el año pasado, quien consiguió una más que merecida tercera posición.

Aunque es una tarea difícil, teniendo en cuenta el gran nivel de las demás candidaturas, la artista alicantina promete dar mucha guerra en Liverpool con su 'EAEA'.

'Who The Hell Is Edgar?'

Austria se ha convertido en las últimas horas en uno de los países favoritos para conquistar Eurovisión en Liverpool este año. El país, que desde el 2018 no consigue clasificarse para la final, ha querido volver por todo lo alto lanzando una propuesta de lo más original: 'Who The Hell is Edgar?' (¿Quién narices es Edgar, en español).

Las artistas Teya y Salena serán las encargadas de representar al país con este tema que ha sorprendido a los 'eurofans'. Es una canción que, con ritmos pegadizos y bailables, hace una crítica a la industria musical. Los compositores apenas perciben 0.003 céntimos por cada vez que se reproduce su canción y las mujeres normalmente tienen problemas para conseguir el respeto de los hombres que forman parte del mundo de la música. Todo esto está reflejado en la letra: "Cero coma cero cero tres. Dame dos años y tu cena será gratis. La gasolina y el champán lo pago yo", entonan en inglés.

"Edgar Allan Poe" y "Who The Hell is Edgar" han sido tendencia en varios países porque la canción hace ilusión al escritor británico. Es "una sátira maravillosa de la industria musical, TikTok y Spotify en menos de tres minutos. Y se pega como una lapa", dice una tuitera.

🇦🇹 El plot twist del año eurovisivo es que Who The Hell Is Edgar ha resultado ser una sátira maravillosa de la industria musical, TikTok y Spotify en menos de tres minutos. Y se pega como una lapa. ADORO #Eurovisionpic.twitter.com/1dj7gSFYNe — Luis Fuster (@luisgfuster) March 8, 2023

El Festival de Eurovisión 2023 se celebrará desde el 9 al 13 de mayo del 2023 en Liverpool, Reino Unido. A pesar de que venció Ucrania, la guerra en el país ha hecho imposible que puedan convertirse en los anfitriones este año.