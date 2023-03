Teatro y música contra el olvido de las mujeres en el Mercado: de Irene Vallejo a Virginia Woolf

La lucha de las mujeres por conquistar el espacio que merecen en la sociedad no admite tregua. La literatura también forma parte de este campo de batalla del reconocimiento y la igualdad. Un camino en el que también se ha adentrado el actor zaragozano Mariano Lasheras con su obra 'Las palabras olvidadas', en la que traza un itinerario por textos con firma femenina y en la que se acompaña de música en directo y de material audiovisual. Un proyecto que recala este viernes, sábado (ambos a las 20.00) y domingo (19.00) en el Teatro del Mercado de Zaragoza con las entradas a la venta a través de Ibercaja.

"La idea me surgió durante la pandemia. Primero realicé una ardua tarea de documentación, posteriormente perfilé el guión con la ayuda de la escritora María Dubón. Al principio, iba a recitar yo los textos pero, lo que comencé como algo modesto, terminó por ser mucho más ambicioso y contar con grandes actrices y con un dúo tan maravilloso como El mantel de Noa, explica el intérprete.

Este espectáculo multidisciplinar presenta tres vértices: Lasheras contextualiza e introduce los textos (y las autoras) que se van a pronunciar, 14 actrices los recitan en las grabaciones que se proyectan y El mantel de Noa interpreta una banda sonora llena de sensibilidad. Un envoltorio muy cuidado para poner enfatizar el papel de la palabra.

"Mi objetivo principal es despertar la inquietud por estas grandes escritoras y que, en algunos casos, la gente las descubra. En la selección no he sido eurocéntrico, sino que he abierto el abanico a otras culturas, como la árabe o la china", asevera Lasheras.

En el menú textos transita desde la poetisa acadia Enheduanne (la primera persona de la historia cuyo nombre conocemos que se dedicó al noble arte de la escritura), hasta la griega Safo, pasando por Sulpicia la Satírica, Cai Wenji, Hildegarda Von Bingen, Cristina de Pizan, Murasaki Shikibu o Li Qingzhao; desde andalusíes como Hamda Bint Ziyat a trovadoras como María de Francia o beguinas como Hadewych de Amberes. Más cercanas en el tiempo, pone el foco en Virginia Wolf, Concha Méndez o la zaragozana Irene Vallejo.

El elenco de actrices

También resulta muy sugerente el elenco de actrices que han prestado su voz e imagen para hacer carne los versos: Eulàlia Ramón, María José Moreno, Cristina Yáñez... Además, la dirección escénica es responsabilidad de Laura Tajada, quien recientemente se encargó de la dirección de actores del cortometraje 'Goya, 3 de mayo' del fallecido Carlos Saura.

"Creemos que esta obra ayudará a posicionar a la mujer escritora en el lugar que se merece, equiparándola con el hombre y mostrando las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse a lo largo de la historia", concluye Lasheras.

La obra, que se estrenó el pasado mayo en el Teatro de la Estación, ha rodado por todo Aragón y hay conversaciones abiertas para que prosiga su andadura por el resto del país.