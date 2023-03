John Paul Floyd: "El caso de los libros de la Seo es aún un misterio tentador"

Licenciado en Metalurgia por la Universidad de Strathclyde, llegó al famoso Mapa de Vinlandia (y a la Seo) por casualidad, por un libro que tomó al azar en la biblioteca.

¿Cómo definiría el robo de manuscritos y libros de la Seo?Es una historia que deja en mal lugar a personas, profesionales e instituciones supuestamente inspiradas por el amor a los libros y su historia. Aunque el asunto es sórdido -una historia de robo y codicia- no se puede negar que el caso tiene elementos dramáticos que lo elevan por encima de lo ordinario. Las localizaciones y la época le dan incluso un toque romántico. Y sigue siendo un misterio tentador en muchos aspectos. Mi libro trata el caso desde la perspectiva limitada del Mapa de Vinlandia. Probablemente nunca tendremos la historia completa, pero aún queda material por desenterrar en archivos de todo el mundo. Usted ha localizado varios libros de la catedral que no aparecen en el inventario que se hizo de lo robado. ¿Cómo lo explica?

Es difícil saber qué conclusiones se pueden sacar, si es que se puede sacar alguna. El inventario se basaba en fichas de un catálogo realizado en 1937 y 1938. Por lo tanto, la lógica podría sugerir que los manuscritos en cuestión no figuran en la lista de los robados porque desaparecieron antes de 1937-38. Sin embargo, esta lógica se rompe en el caso de un manuscrito catalán que también falta, que no tiene entrada en el inventario aunque sabemos que estaba en la Seo después de 1938.

Ferrajoli, el librero condenado por el caso, afirmó que los robos habían comenzado antes. ¿Lo cree?Hay testimonios de los años veinte que describen el "lamentable estado" de la biblioteca de la catedral en aquellos días. Está claro que las condiciones eran caóticas, y no es de extrañar que se sustrajeran libros y no se devolvieran. Pero el robo a gran escala llegó después, en la década de los 50. Ferrajoli aseguraba que los compró legalmente. Incluso que tenía recibos.No creo que Ferrajoli fuera tan ingenuo como para pensar que era legal lo que hacía. Sabemos que colocó ex libris falsos en los libros y que los sacó de contrabando de España. No creo que los sacerdotes supieran de la retirada de la mitad de la colección de manuscritos griegos de la Seo, por ejemplo. Si lo supieran, ¿habrían sido tan tontos como para implicarse por escrito?

¿Por qué una parte importante de lo robado acabó en Yale?La mayoría de los manuscritos griegos de Yale se adquirieron en una sola compra, en 1957, a la empresa librera C.A. Stonehill, Inc., que tenía un acuerdo financiero con Davis & Orioli de Londres. C.A. Stonehill, Inc. tenía su sede en New Haven y, por tanto, estaba cerca de Yale. Laurence Witten, amigo de Ferrajoli, también tenía su sede en la localidad. Witten vendía el material de Ferrajoli directamente a las instituciones con las que tenía contactos, sobre todo Yale y la Universidad de Pensilvania. Witten también vendió material a su amigo, el coleccionista Thomas E. Marston. Marston trabajaba en la Biblioteca de la Universidad de Yale, y Yale adquirió la colección privada de manuscritos de Marston en 1962. Así es como se adquirieron la mayoría de los manuscritos latinos zaragozanos de Yale. En realidad, todo se realizó a través de un reducido número de conexiones. ¿Se localizarán más manuscritos y libros robados?Los libros impresos están seguramente muy dispersos y, por desgracia, en la mayoría de los casos será imposible identificarlos como procedentes de la Seo. Los manuscritos griegos están todos contabilizados, salvo uno. Si vuelve a aparecer en el mercado será reconocido. Algunos manuscritos latinos son actualmente ilocalizables pero deberían poder identificarse a partir de sus descripciones si alguna vez aparecieran.

¿La biblioteca de Yale dificultó la investigación?No. Cuando el escándalo de los manuscritos griegos saltó a los periódicos en 1964, el bibliotecario de la Universidad de Yale reconoció abiertamente que la biblioteca poseía material procedente de Zaragoza. Existe, por supuesto, la cuestión ética de si el material debería haber sido devuelto voluntariamente a la luz del descubrimiento de que había sido robado. Resulta inquietante observar que uno de los manuscritos griegos de la Seo en Yale fue adquirido en 1970, mucho después de que los robos de Zaragoza se hubieran hecho públicos. ¿Cree posible que lo robado vuelva a Zaragoza?Moralmente hablando creo que los libros y manuscritos pertenecen a Zaragoza. Las circunstancias que rodearon su sustracción de la biblioteca de la catedral son como mínimo muy sospechosas, y también parece seguro que el material fue sacado ilegalmente de España. Hoy en día, las grandes instituciones se toman mucho más en serio que antes las cuestiones éticas relacionadas con el patrimonio robado. Sería un gesto maravilloso que los volúmenes se devolvieran después de tantos años. Si se establecen relaciones de confianza, creo que se podrían obtener resultados positivos.

Todo este asunto del robo de los libros de la Seo ocupa solo unos cuantos capítulos de su libro. Su objetivo era el Mapa de Vinlandia. ¿Por qué se interesó por él?En la primavera de 2011 tomé al azar un libro de la estantería de una biblioteca universitaria. Era un volumen con las ponencias de la Conferencia sobre el Mapa de Vinlandia celebrada en 1966, un año después de que se anunciara el descubrimiento del mapa. Aquella tarde hice una búsqueda en internet y encontré un catálogo de una exposición del siglo XIX que hacía referencia a dos documentos relacionados con el mapa de Vinlandia: el ‘Speculum Historiale’ y la ‘Hystoria Tartarorum’. El catálogo demostraba que los documentos procedían de la biblioteca de la catedral de la Seo. Fue emocionante porque hasta entonces nadie había encontrado ninguna mención de la existencia de los documentos antes de 1957, y nadie sabía con certeza de dónde habían salido. Así comencé la investigación. El estudio de Yale de 2021, que dictamina que es una falsificación, ¿es el definitivo?El dictamen acerca de su falsedad seguramente nunca será revocado. Pero hay aspectos que siguen sin resolverse y que aún pueden ser la base de futuros estudios.

