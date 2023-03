Un tenor español gana en Italia el concurso europeo de ópera experimental

El tenor madrileño Jesús Hernández Tijera es uno de los diez ganadores del Concurso de la Europeo para Jóvenes Cantantes de Ópera del Teatro Lítico Experimental de Spoleto (centro de Italia), un triunfo que conlleva una beca formativa que le permitirá vivir 'por primera vez de la música'.

"Hasta ahora había tenido que centrar mis esfuerzos en mi segunda gran pasión, la escalada, para poder formarme y mejorar mi dominio de la voz", detalló Hernández.

Las habilidades musicales del joven cantante madrileño, de 28 años, fueron reconocidas por el jurado del concurso, en el que obtuvo este sábado un séptimo puesto de entre los 19 participantes finalistas de la competición.

Las primeras posiciones de la clasificación fueron para los italianos Edera Murciano y Luca Giovanni Failla, así como para la albanesa Juana Shtrepi.

Los diez cantantes ganadores del concurso recibirán una beca total de 10.000 euros y reforzarán sus conocimientos musicales durante diez meses en un curso formativo que les llevará a debutar como cantantes en los escenarios de la Temporada Experimental de Ópera de Spoleto y Umbría 2023 y 2024.

Hernández, que comenzó su camino en el mundo de la música a los 12 años estudiando clarinete, descubrió su vocación como cantante a los 20, cuando empezó a experimentar con su voz y decidió mudarse a los Países Bajos para estudiar la carrera de canto.

Sin embargo, nunca pudo dedicarse enteramente a la música y compatibilizó su formación como vocalista con el trabajo en rocódromos de escalada. "Me decantaba más por dedicarme a la escalada, donde trabajaba a nivel de competición y me daba el dinero para poder aprender a usar mi voz, pero ahora me podré centrar en el canto", reconoció.

Las dos pasiones de Hernández, la ópera y la escalada, son difíciles de compatibilizar: "para cantar necesitas una musculatura muy flexible y relajada, que es todo lo contrario que se consigue las ascensiones en rocódromos y montañas, donde se trabaja la tensión muscular", explicó.

El jurado el concurso fue presidido por la soprano Katia Ricciarelli, a la que se sumaron el tenor Giuseppe Gipali y los musicólogos y periodistas Giancarlo Landini, Michelangelo Zurletti y Enrico Girardi.