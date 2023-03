Veedores, peluseros y otros oficios curiosos que encuentro en mis lecturas

Entre los cientos de entretenimientos improductivos que me he buscado en la vida (algunos de ellos relatados en capítulos anteriores de este serial como los de 'flâneur', lector de postales o pequeño sepulturero) está el de anotar durante mis lecturas los oficios curiosos que encuentro.

Me encantan los que por su literalidad dejan claras sus funciones sin necesidad de explicar. Uno de mis favoritos es el de los veedores. A mediados del siglo XIX teníamos en Zaragoza a la Guardia Municipal, sucesora de alguaciles y serenos. Pero por una serie de motivos que no detallaré, la ciudad estaba alteradita. Y entendieron que quitándolos de en medio, la población se iba a tranquilizar. Un plan sin fisuras, porque quién podía imaginar que quitar a los vigilantes en esos tiempos convulsos, podía complicar la convulsión. Pues así fue. Ante el descontrol que se produjo se reconsideró la decisión y prepararon un nuevo equipo de vigilantes. Eso sí, cambiándoles el nombre. No es mala idea, ojo, pillas a la población con el pie cambiado y prácticamente nadie se da cuenta ("préstamo en condiciones extremadamente favorables" llamó el gobierno al rescate bancario y hasta hoy).

Los vigilantes pasaron de esta manera a ser veedores y en sus tres años de existencia estas criaturas se comieron, 'grosso modo' y sin entrar en detalle, el Motín de los leñadores, un estado de guerra, el Motín por la subida del pan y las protestas por el pronunciamiento de O'Donnell (al margen de las cosicas del día a día, claro). Si alguno se apuntó por hacerse con una plaza cómoda en el municipio, pinchó en hueso, desde luego.

Los vigilantes pasaron de esta manera a ser veedores y en sus tres años de existencia estas criaturas se comieron, 'grosso modo' y sin entrar en detalle, el Motín de los leñadores,

En algunas novelas británicas, 'Grandes Esperanzas' de Charles Dickens entre otras, aparece otro oficio curioso y de nombre literal como es el del 'knocker-up'. Ese término, que emplea la onomatopeya del golpeo de una puerta, nació en el Manchester industrial para que los trabajadores no llegaran tarde a las fábricas. En Francia se llamó 'tapeur de vitres'. Era característico ver a estos despertadores humanos, jubilados casi siempre, tocando con sus varas en las ventanas de los dormitorios. Y en diferentes escritos asturianos, territorio del que soy partidario al cien por cien y al que acudo con insistencia, aparecen los 'rapaces de lancha'. La curiosidad en este caso, penosa, todo hay que decirlo, tiene que ver con que eran chiquillos de 8 o 10 años los encargados de levantar a los marineros a eso de las 2 de la mañana al grito de "¡Fulanu, al mar!" para que se fueran a por el besugo del desayuno. Jubilados y niños sin dormir, no tenían corazón...

Me gusta mucho también el oficio de pelusero; o sea, el que quitaba la pelusa, los líquenes, de los árboles jienenses y que aparece en 'La sabia Flora' de Salas. El de escupidor de aceite en la sopa de cebolla de Les Halles, que retratan en 'París Retro'. O los inventados, como el Inspector de tontos de pueblo que aparece en las 'Memorias de un señor bajito' de Azcona, el Ministro de andares tontos de los Monty Python, o el coleccionista de aromas de la infancia.

Abogo por dar una vuelta a los nombres de los oficios actuales. Menos esponsors y más mecenas, menos junior y vuelta al aprendiz, menos DJ's y más pinchadiscos. Y que los ministros anden muy tontunos al subir al estrado del Congreso, por favor. Eso me gustaría lo que más.