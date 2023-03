'The Party Show' comienza su mes de estancia en la carpa de Puerto Venecia

Esta semana se ha desvelado que el nuevo disco de Bunbury, que sale el próximo 26 de mayo, se llamará ‘Greta Garbo’. El grupo Greta y Los Garbo cantaba ‘Menuda fiesta’, y ‘The Party Show’, el espectáculo de música, baile humor y acrobacias de Yllana y Alegría Live, comienza en la carpa instalada en Puerto Venecia esta misma tarde de viernes, con la sana intención de quedarse hasta final de mes. Para completar el círculo habría que relacionar a Peter Sellers con Bunbury, pero sería rizar el rizo… o no: quizá alguno de los nuevos temas del zaragozano se llama ‘Close Up’, que suena similar a Clouseau. El caso es que se preparó para el mediodía previo al primer 'show' un pequeño adelanto, con la presencia de la vicealcaldesa de Zaragoza Sara Fernández; esta tarde llega el primer espectáculo, con las entradas agotadas.

Habrá funciones de jueves a domingo todo el mes, con doble tanda los sábados, y la carpa de esta parranda sandunguera también abre este lunes 6, por ser festivo gracias al traslado de la Cincomarzada en el calendario laboral.

Cristina Medina (‘La que se avecina’) es la maestra de ceremonias de ‘The Party’. No se limita a presentación y las continuidades: su vis cómica asoma todo el rato, y también se atreve con el canto y el baile, tanto a ras de tierra como en las alturas. Este viernes manifestaba su felicidad por celebrar esta fiesta sostenida en Zaragoza, como arranque de la gira que llevará el espectáculo por todas partes. “Sabéis que venís a la fiesta de mi boda, y quizá os habéis enterado que no hay boda, que me han plantado, pero la cosa ya estaba montada, los artistas contratados y oye, esas fiestas a las que llegas sin ganas suelen ser las mejores”.

Juan Ramos y David Ottone, de Yllana, se marcaron un guiño afectuoso a la ciudad. “El Plata nos inspiró al armar Yllana, es un templo para los que nos dedicamos a esto del cabaré. Con ‘The Hole’ creo que marcamos una línea de espectáculo canalla, donde la calidad y el rigor no riñen con la locura; es una de las razones de que siga siendo exitoso. Ahora empezamos esta nueva aventura, que tiene puntos en común con la anterior y un elenco maravilloso. Ah, y mucha agua, fuego, colores… de todo”.

Cristina recordó además que hay discoteca en la puerta desde una hora antes del inicio, para quienes quieran empezar un poco antes a disfrutar de ‘The Party’. “Luego se trata de descubrir de que ‘party’ estás, ¿eh? Porque en mi noche de bodas, o de despedida de boda, no hay marcha atrás. ¡Welcome, ladies and Germany!”, espetaba.

Un esbozo muy llamativo

La veintena de artistas que hacen posible el espectáculo ofrecieron este viernes al mediodía un avance de lo que traen a Zaragoza, con Cristina Medina desatada. “A ver, los que hayan venido obligados o se estén arrepintiendo ya de estar aquí, que levanten la mano. Sois mis puntos muertos, mi gente, es a vosotros a quienes quiero levantar de la butaca”.

‘Jenny from the block’, de Jennifer López, cantada y bailada, abrió un ‘medley’ de r&b que demostró la sobrada capacidad de los intérpretes en estas lides. El acróbata Randy, que subió a los cielos de la carpa agarrado a dos lianas sustentadas en una minibola de espejos, protagonizó el número más espectacular: el ‘Du Hast’ de Rammstein sonando a todo volumen, columnas de fuego y surtidores de agua dibujaban el marco de actuación del artista, que alternaba complejas cabriolas con vuelos circulares en pose desafiante. El torso desnudo, un pantalón a lo Salomé en Eurovisión y un cinturón de flores que lanzaba a los espectadores como si fuera Morrissey de The Smiths completaban la jugada.

Cristina Medina salió de nuevo para recrear el cierre del espectáculo, pero sería feo desvelarlo. Quedan 18 ocasiones (19, si tienen ustedes entradas de este viernes) para acercarse a Puerto Venecia y elegir adjetivo: entregado, obligado, arrepentido, entusiasta, despistado o encantado.