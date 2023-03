Daroca amplía su proyecto Lienzos de historia con tres nuevos murales en la antigua zona musulmana

El proyecto 'Lienzos de historia', que actúa en fachadas deterioradas del casco antiguo de Daroca recreando escenas costumbristas, se ha ampliado recientemente con la incorporación de tres nuevos murales en la antigua zona musulmana de la ciudad amurallada, en la calle Hiladores. En octubre de 2021 se estrenaron los cuatro primeros en el barrio de la judería y los promotores -la Fundación para el Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca, el Ayuntamiento, la Comarca y el Adri Jiloca-Gallocanta con fondos Leader y del Plan de Sostenibilidad- confían en ampliarlo a otras zonas de la ciudad.

En total, se han invertido algo más de 11.000 euros entre las calles de Hiladores Altos y Bajos. El más cercano a la entrada al castillo es fruto de la colaboración entre los artistas locales Moratha, Carlos Pardos y María José Foj y refleja el proceso de esquile de las ovejas hasta su transformación para hacer tejidos. El segundo refleja el ajetreo de un zoco, hecho por Víctor Manuel Lozano 'Lolo', y el tercero plasma un alminar y el patio de una mezquita, del artista José Antonio Espinar.

En el caso de Lolo, de la localidad turolense de Fuentesclaras, es "una oportunidad". "Me contactaron y me explicaron lo que se quería hacer con murales y me gustó mucho el tema", explica. Así, para darle forma, reconoce que tuvo que "buscar por mis medios y luego he tenido que preguntar y me han ayudado". "Me han ido haciendo puntualizaciones, para los colores de la ropa, los motivos, tanto sobre el boceto como en el mural", explica.

Para darlos a conocer, se han presentado con una visita guiada entre el actor Jesús Pescador y el personal de la oficina de Turismo de Daroca. "Esta zona, la calle Hiladores, prácticamente no se visita, está fuera de la guía. Por lo que el proyecto que comenzó en la judería tiene viniendo hacía aquí y creando un itinerario que permite conocer más la ciudad", reconoce Luis Majarena, gerente de la Fundación

"El proyecto es global y contempla más actuaciones. Las siguientes, según la disponibilidad presupuestaria, serán sobre oficios medievales en otros puntos de la ciudad", ha adelantado Majarena. Sobre el propósito de la iniciativa, ha reivindicado que "una pared era de bloques de hormigón y otra estaba llena de grafitis, por lo que se recuperan estos espacios y ganan en belleza".

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Álvaro Blasco, valora que "es un proyecto muy interesante porque pone en valor el patrimonio de la ciudad y ayuda a rehabilitar fachadas, haciendo que la gente venga y disfruten de otra manera". Para la vicepresidenta de la comarca, Lina Hernando, reconoce que es un proyecto importante "para la ciudad y para el turismo, porque la ciudad suma atractivos".

Polémica sobre permisos

Desde el PP, Michel García, apuntaba: "No estamos en contra del proyecto, pero queremos que se cumpla la normativa y más en una zona declarada como Bien de Interés Cultural". Se refiere al criterio "desfavorable" que manifestó en octubre de 2021 la Comisión Provincial de Patrimonio sobre la solicitud de intervención en la judería.

Majarena justifica que "en su momento se mandó una memoria global" y reconoce que "coincidió con la ampliación de la zona BIC". "Quizá tendríamos que haber solicitado una aclaración, pero tenemos previsto hablar con Patrimonio para resolverlo", indica.