Conciertos este fin de semana en Zaragoza: de Zahara a Kurt Baker y Niños Mutantes

Los amantes de la música tienen disponible un variado menú de conciertos para este fin de semana en Zaragoza. Una amplia lista de bandas locales e internacionales para satisfacer a todos los gustos.

Una de las citas más destacadas de este sábado acontecerá en el Teatro de las Esquinas (20.30) con _JUNO, el proyecto paralelo que comparten Zahara y Martí Perarnau. El dúo presentará su segundo disco, '_BCN747', un viaje musical lleno de paisajes variopintos y mucha experimentación. También recuperarán temas de su anterior álbum, y nadarán en su excitante electrónica doméstica, íntima y oscura. Durante la creación de este nuevo elepé, Zahara y Perarnau acudieron a sesiones de Dixon, Chris Liebing, I Hate Models, Amelie Lens, Ben Klock y Marcel Dettmann y a los conciertos de Rival Consoles, Low, Caribou, The Smile y LCD Soundsystem. Su directo promete adentrarse en una distopía visual y sónica sin parangón, donde las cajas de ritmos, sintetizadores y 'loopers' tomarán un papel clave en toda la experiencia.

También este sábado, la Casa de Cultura de La Muela acogerá al concierto de Viki Lafuente (20.00). Cantante y productora independiente, es una de las voces más sobresalientes del soul aragonés. Pasó su adolescencia en Holanda, fue semifinalista en el concurso 'La Voz' en 2019 y premiada como artista con mayor proyección. Vive consagrada a Viki and The Wild y a sus muchos proyectos artísticos. Un espectáculo en directo caracterizado por su sensibilidad y su voz.

El Gorila prosigue este sábado con su cuidada programación (21.30). En esta ocasión con una doble propuesta. Por un lado, Black Maracas. Esta banda de garage punk y rock psicodélico formada en Madrid por Adrián Martín 'Dilly Boy', Luis Basilio, Fran Basilio y Omar Montalvo, cuenta entre sus influencias con The Seeds, The Velvet Underground, Viv And The Sect o Black Lips, entre muchas otras. Su sonido mezcla el garage más enérgico con toques de psicodelia y psycho garage ácido con potentes riffs de guitarra. Por el otro, Special Friend, un dúo formado en 2018 con un pop moderno y rítmico.

Unos clásicos del indie español, los granadinos Niños Mutantes, comparecerán en el Centro Musical Las Armas (21.00) para defender su último disco, 'Cuchillos y diamantes' que rezuma energía y capítulos exultantes.

Los fieles del power pop tienen una cita en la sala Zeta (21.00) con otro clásico, Kurt Baker. El de Portland estará rodeado de su banda americana al completo: Geoff Palmer (The Connection), Kris Rodgers, Zack Sprage y su productor habitual Wyatt Funderburk.

En la Casa del Loco será el turno de María Escarmiento (21.30). Tras su paso por 'Operación Triunfo' en 2018, decidió salir de las vías comerciales e investigar en nuevas músicas urbanas como el hyperpop. Para ello se asoció con DJs. Ahora edita, tras un epé en 2020, su primer disco en solitario que incluye su mayor éxito: la versión maquinera y acelerada del 'Puedes contar conmigo' de La Oreja de Van Gogh, que ha generado millones de escuchas en Spotify.

El sábado musical continuará en la sala Creedence con Deskarte y Ziro (21.00), en el Rock & Blues con Santero y los Muchachos (21.30) y con Whole Lotta Band en la sala López (21.30).

La sala Multiusos del Auditorio acogerá una gran fiesta de la salsa y el vallenato (21.30) con el maestro colombiano Fruko y con su compatriota Amin Martínez.

El domingo

El domingo el foco estará puesto sobre el Centro Cívico Delicias con el cierre de una nueva edición del ciclo Bombo y Platillo (19.00). La estadounidense Nina Nastasia será la encargada de poner el broche. Su último trabajo es 'Riderless horse', en el que con la sencilla fórmula de voz y guitarra, la cantautora genera un espacio de empoderamiento con el que sobreponerse al dolor. Delicada, sencilla en apariencia, su música es un ejercicio de superación extraordinario.

La mallorquina Maria Jaume pondrá la banda sonora dominical en la Lata de Bombillas (20.00). Atesora un estilo propio que tiende un puente entre las grandes cantautoras del indie y la canción mediterránea. Su último disco es 'Voltes i voltes'.

En el Rock & Blues actuará el Roberto Nieva & Román Filiú Special Quartet (20.00). Esta formación, sin instrumentos armónicos, explora diferentes sonoridades, texturas, elementos folclóricos y jazzísticos. Viajando por paisajes sonoros y aprovechando la calidad de sus solistas, se generan conversaciones y sensaciones evocadoras. La alineación la conforman: Roberto Nieva (saxo alto), Román Filiú (saxo alto), Javi Callen (contrabajo) y Rodrigo Ballesteros (batería). La entrada es gratuita.

Cerrará el fin de semana la banda Ballena en la sala Creedence el domingo a las 21.00.