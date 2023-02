‘The Quiet Girl’: Que nadie robe tu infancia

Sólo necesitabas que te cuidaran”. Son las palabras que le dice a una niña sensible, dulce y especial la mujer, una familiar cercana, que durante un verano se va a hacer cargo junto a su marido de ella. Sucede en la Irlanda rural, en los años ochenta del siglo XX, y se escucha en ‘The Quiet Girl’, debut como director y guionista de Colm Bairead, quien este año aspira por el mismo al Óscar al mejor filme en lengua no inglesa -lo es en gaélico-.

‘The Quiet GirL' ****

Director y guionista: Colm Bairead. Guión basado en la novela de Claire Keegan. Fotografía: Kate McCullough. Intérpretes: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett, Michael Patrick. Irlanda. 2022. 95 minutos.

Basada en la novela ‘Tres luces’, de Claire Keegan, ‘The Quiet Girl’ es toda una exposición sobre la infancia y el derecho de todo niño a ser querido y cuidado. De una propuesta argumental así podría deducirse que se trata de un filme almibarado, presto a provocar la lágrima y más interesado en el melodrama que en ofrecer con delicadeza, serenidad y bastante realismo una historia no exenta de dolor. Pero nada de eso ocurre. Aun siendo este su primer filme, Colm Bairead hace gala de un gran talento y de la sensibilidad necesaria como para lograr una obra estupenda, equilibrada, con un ritmo narrativo impecable y que se va desarrollando de manera admirable a lo largo de sus noventa y pocos minutos. Bairead muestra ser un cineasta conciso, elegante, que cuida las formas, pero más aún aquello que desea transmitir, y que huye del ruido y de los efectos para acercarnos con sutileza, a través de gestos, de sonidos, de miradas a sus personajes.

‘The Quiet Girl’ cuenta con un puñado de actores soberbios y tiene como principal protagonista a una cría -¿se dan cuenta de la cantidad de películas que se están realizando últimamente con pequeñas actrices haciendo interpretaciones mayúsculas?-, esa niña tranquila, con un mundo interior muy escondido y que pasa de vivir en una familia pobre, numerosa y en la que los afectos son inexistentes, a conocer a través de pequeños y delicados gestos lo que es el cuidado, el cariño y el amor a un niño. Preciosa.