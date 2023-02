Sofía Otero y otros niños precoces que triunfaron en el cine español

La niña vasca Sofía Otero, de 9 años, se convirtió el pasado sábado en la actriz más joven en ganar el Oso de Plata a la mejor interpretación del Festival de Berlín por su papel en '20.000 especies de abejas'. De esta forma, es el último nombre en sumarse a la lista de actores precoces que se han llevado importantes premios.

En 1997 Andoni Erburu se llevó el Goya al actor revelación por su papel en 'Secretos del corazón'. "Mando un saludo a mi hermano y a mis amigos, que me estarán viendo", señaló en aquel momento el niño de 10 años, el más joven de la historia en capturar un 'cabezón'. Pudo vérsele en otras dos películas, 'Silencio roto' y 'Clara', antes de retirarse del cine y estudiar Ingeniería Agrícola. "Que me conocieran por la calle, eso a mí no me gustaba nada. Hablar en público no me gustaba nada… Empecé a decir que no a todo y desconecté", dijo en 2009.

Andoni Erburu con su Goya por 'Secretos del corazón'. Efe

Cuatro años después le tocó el turno de triunfar en la misma categoría a Juanjo Ballesta por su primer filme, 'El bola'. Tenía 12 años y se mantuvo en la ola de éxito con participaciones en 'El embrujo de Shanghái', 'Planta 4ª' o '7 vírgenes' y series como 'Hispania, la leyenda' o 'Servir y proteger'. Se tomó un respiro y efectuó trabajos como marmolista, aunque ha regresado a su primera profesión.

También a los 12 años Ivana Baquero fue Goya a la actriz revelación por 'El laberinto del fauno' en 2007. Ya había debutado en una cinta dirigida por Paco Plaza, 'Romasanta, la caza de la bestia'. Continuó en el cine en títulos como 'La otra hija', 'Mi otro yo', 'El club de los incomprendidos' o 'Feedback' y en series como 'Las crónicas de Shannara' o 'Alta mar'.

Nerea Camacho hizo lo mismo a los 12 años en 2009 con 'Camino', de Javier Fesser. Su filmografía creció con 'Tres metros sobre el cielo', 'Tengo ganas de ti', 'Tiempo después' y series como 'La esclava blanca' y 'En tierras salvajes'.

En 2011, Francesc Colomer y Marina Comas, ambos por 'Pa negre', de Agustí Villaronga, monopolizaron los Goya a la revelación. Ese mismo año, la Academia de Cine acordó que solo los mayores de 16 años podrían ganar un Goya, una decisión que tomaron "como mera protección al menor", según se afirmó en un comunicado, ya que "los galardonados con el Goya asumen automáticamente los derechos pero también las obligaciones de todos los académicos".