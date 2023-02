Adan Jodorowsky, el nuevo productor de Bunbury que encandiló a los zaragozanos

El nombre de Adan Jodorowsky golpea el universo Bunbury por doquier desde hace unos meses, y aún más tras el lanzamiento de ‘Invulnerables’, el nuevo sencillo del zaragozano, acaecido hace apenas dos días. Y sí, para los iniciados en la psicomagia, Adan es hijo de Alejandro Jodorowsky, el inclasificable creador chileno que pudo haber rodado ‘Dune’ antes que Lynch; no lo hizo, y tal honor –con fracaso comercial incluido– corresponde al creador de ‘Cabeza borradora’ y ‘Twin Peaks’.

Adan, quien como todo hijo de famoso, tenía ante sí el reto de trascender la sombra de su progenitor, cosa que ha hecho sin convertirla en una meta. Este músico mexicano de sangre chilena que nació en París hace 43 años se desenvuelve como solista desde 2006 bajo el apelativo de Adanowsky. Su obvio talento resultó enseguida tan complejo de categorizar como el controvertido y proverbial desempeño de su señor padre; se trata de un consumado guitarrista, que ahora es bajista para Bunbury y toca con solvencia varios instrumentos. También canta de maravilla y, sobre todo, es un animal de escenario descomunal.

Ahora que el futuro de Bunbury sobre las tablas es un misterio y que, de momento, no contempla un regreso a los directos, sería curioso comprobar cómo casarían ambos histriones en una misma puesta en escena. Lo más lógico es que los minutos estelares de Jodorowsky estuvieran medidos con celo, aunque tampoco sería descabellado que se buscara a un bajista menos ‘vistoso’ en una hipotética gira. De momento, todo es mera conjetura.

Lo del joven Adan con el arte no es un caso aislado entre los hijos de don Alejandro. Su hermano mayor Brontis, de 60 años, es actor, director escénico y autor literario, y la hija de éste, Alma, es una modelo, cantante y actriz de prestigio en Francia.Cristóbal, segundo de la saga, también destacó como intérprete, y se le recuerda especialmente en ‘Santa sangre’, película de culto dirigida por su padre; en los últimos tiempos destacó como maestro tarotista en toda América, pero falleció en octubre del año pasado a los 57 años; la hija de Cristóbal, Iris, también es actriz, modelo y directora teatral. Teo, otro hermano actor de Adan nacido en 1971, murió en 1995 por sobredosis.

Cambios de pelaje

El primer álbum de Adanowsky, ‘Étoile eternelle’, llegó en 2006 y contenía canciones esenciales en su carrera como ‘Estoy mal’ o ‘No’. Después vino una trilogía: ‘El ídolo’ (2009), ‘Amador’ (2010) y ‘Ada’ (2014), con cambios de personaje y personalidad llevados al límite en cada esfuerzo. En esos años visitó Zaragoza, con recitales memorables en el Teatro de la Estación o la sala López. Durante un tiempo dejó de lado a su alter ego para producir como Adan a varios artistas, desde León Larregui de Zoé a Natalia Lafourcade, Mon Laferte o Caloncho.

Una banda sonora sublime para el filme de su padre ‘Endless poetry’ (2016), el álbum ‘Esencia solar’ (2018, como Adan Jodorowsky) y una colaboración con Bandalos Chinos en 2019 eran hasta hace poco los asideros de sus seguidores para confiar en una nueva producción, que está salteando desde hace un año con los cortes ‘You want to give up’, ‘Todo es perfecto’, ‘Te fuiste’ ‘Noche fría’ o ‘When the angel comes’, el más reciente, estrenado hace cinco días y en la que hace dúo con Karen O de Yeah Yeah Yeahs. El disco viene por ahí. O no. Quizá haga una película, o se suba a un monte. Con él nunca se sabe.