Víctor Manuel: “Cuando el público no compre mis entradas, me iré a casa”

El próximo 23 de junio actuará en Huesca, una ciudad nada habitual en sus giras.

Creo que la última vez que toqué en Huesca fue a mediados de los 80 junto a Ana, en la época de ‘La puerta de Alcalá’. Tengo ganas de volver cuatro décadas después.

Este viernes canta en Zaragoza con las entradas agotadas con antelación, algo que también ha sucedido en Ávila, Valladolid, Sevilla, tres noches en Avilés, Logroño, Salamanca… ¿Cómo vive este refrendo del público?

Con una alegría inmensa. No sé si ha encajado algo en el último año que no había encajado antes. Más o menos me defendía en cuanto a la asistencia a mis conciertos. Pero agotar entradas con tanta facilidad no me solía ocurrir. Hacía mucho tiempo que no me sucedía. Estoy muy feliz al ver que la gente piensa que merece la pena volver a verme. El otro día tocamos en el Palau de la Música de Barcelona y ese mismo día anunciamos que en diciembre repetiríamos en el Liceo y se vendieron un montón de entradas. Eso te da mucho subidón. Soy consciente de que tengo una edad y una carrera muy larga.

Un músico vale lo que es capaz de congregar en cada gira, no puede vivir del pasado.

Ahí no hay trampas. Lo que te dan es lo que das y vales. Si la gente no tiene ganas de verte, no hay nada que hacer.

Eso sitúa al artista en una situación de eterna vulnerabilidad, está siempre en manos del público.

Eso es lo que te da libertad para trabajar. Para mí la libertad es depender únicamente de poner una entrada a la venta y que vayan a verte. Porque el día que no lo hagan, yo me iré a mi casa. No tengo otro oficio que este y escribir canciones.

Si cierra los ojos, ¿recuerda su primer concierto y las sensaciones que le asomaban?

Me acuerdo perfectamente, especialmente de la precariedad con la que trabajábamos. Todo se ha ido acompasado a lo largo de los años. Hemos ido aprendiendo tanto el público como yo de la mano. Cuando comencé a cantar era una especie de torito bravo que se tiraba al ruedo con una guitarra y con otro acompañante que tocaba otra guitarra. La primera gira que hice fue en un Mini en el que viajábamos el mánager, el guitarrista, yo y los instrumentos y el equipo. Eran bares pequeños, pubs y discotecas. Las condiciones eran mínimas. Hubo un momento en que hice clic en mi trabajo. Llevaba tres años cantando de guerrillero sin encontrar mi estilo. La primera vez que tuve la sensación de que gustaba a la gente y que querían verme fue con ‘El cobarde’ y ‘El tren de madera’ en 1967. Allí me sentí reconocido en un escenario por primera vez.

Su repertorio ha ido creciendo. ¿Ha tenido dificultades al seleccionar las canciones de su triple cedé ‘La vida en canciones’ y para esta gira de repaso de su carrera?

Este tipo de selección de repertorio tiene un punto de lógica y otro arbitrario. En este caso ha sido más arbitrario que lógico porque lo he hecho yo y no la compañía de discos, que hubiera tirado de éxitos o ventas. He rescatado canciones que yo llamo ‘desgraciadas’, que me gustan mucho y que merecían la pena cuando las edité pero que el público no les hizo ni caso. O alguna canción extrema que me provocó problemas inmensos en un momento determinado. Están las canciones que tienen que estar, pero también un montón de flecos que me explican a mí como artista y compositor.

Con las primeras copias regaló un ‘single’ en vinilo con ‘Solo pienso en ti’ en castellano e italiano. En estos tiempos resulta extemporáneo este cuidado con el formato físico.

Es muy de coleccionista, de gente que está muy al tanto de mi vida y milagros. Trato de cuidarlo. Siento que lo agradecen unos cuantos que lo compran. Y tengo la sensación de echar una botella al mar con un mensaje dentro. Es la sensación que tengo desde hace tiempo con los discos que voy haciendo. A ver quién me escucha al otro lado. Colocar hoy en día una canción nueva en una radio fórmula es una quimera, algo totalmente impensable para un artista de mi recorrido y edad. Intento tener buen gusto y trato con la gente que me sigue.

Como amigo de José Antonio Labordeta y como amante del cine, ¿cómo vivió el Goya a su documental?

Me dio muchísima alegría. No lo vi en directo porque estaba cantando esa noche. Me alegré por él, por Juana, por las niñas, por toda la gente que ha estado ahí cuidando por su legado y que lo seguirá haciendo. Es una de esas cosas que te reconcilian con los Goya. Me pareció de una justicia total.

Personajes como Labordeta o Chicho Sánchez Ferlosio, que pasan de puntillas por el gran público, merecen este tipo de reconocimientos.

Son personas que pasan por la vida sin hacer ruido, que hacen su trabajo artesanalmente. En una sociedad tan mediática como en la que estamos la gente se despista y olvida. Lo siento sobre todo por la gente más joven, que se pierde una riqueza inmensa para escuchar y para soñar. Me apena que los jóvenes no conozcan a estos personajes. Es como si quieres escribir un libro y no te has leído el ‘Quijote’.

Usted conoció a Labordeta a mediados de los 70 en una Zaragoza que visitó asiduamente. ¿Cómo fueron aquellos tiempos tan reivindicativos?

Como el resto del país, era una Zaragoza en blanco y negro. De eso dan más testimonio que yo personas como Emilio Lacambra y compañeros de Torrero. La vida diaria era una pelea. Recuerdo con mucha emoción aquellos tiempos. Era una guerra de guerrillas contra una gente que medía 700 metros de alto y que creías que nunca ibas a poder con ellos. Pero al final la democracia llegó a este país porque empujó un poquito cada uno por su lado.

¿Le ha decepcionado lo que ha venido después?

La democracia, como todo, es imperfecta. Recuerdo que la primera canción que hice sobre mi desencanto con la democracia fue en 1978, ‘La canción de la esperanza’. Decía: “Que no cese la esperanza acorralada / Con un voto no cambiamos casi nada / Que no cese la esperanza acorralada / Muerto el perro no se fue con él la rabia”. Eso ha sido mi vida, un escepticismo que no me impide sumarme a causas que creo justas y estar al lado de la gente con la que creo que debo estar.