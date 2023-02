La ruta de Yoko Ono por Aragón: de su exposición en Zaragoza al entusiasmo por la cerámica de Muel

El pasado sábado, Yoko Ono cumplió 90 años brillando con luz propia. La japonesa, famosa por haber sido la esposa de John Lenon durante 14 años y sobre la que durante décadas ha caído el peso de la ruptura de Los Beatles, se ha convertido en un popular icono de la cultura contemporánea.

Yoko Ono, que continúa viviendo en el edificio Dakota de Nueva York, frente al lugar donde Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980, es sinónimo de vanguardia y pacifismo. La artista y compositora, que cuenta con una larga trayectoria, ha hecho del activismo uno de los pilares más importantes de su vida, tanto con Lennon como después de su muerte.

Este martes se cumplieron 23 años de su visita a tierras aragonesas. El 21 de febrero del año 2000, Yoko Ono inauguró en Zaragoza una exposición en el palacio de Sástago que incluía algunas de sus instalaciones artísticas más conocidas. “Pablo (Rico, comisario de la muestra) es un gran amigo mío y desde hace tiempo me ha estado hablando mucho de esta ciudad, por la que siente pasión. Me preguntó si estaría dispuesta a mostrar mi obra aquí y no lo dudé ni un solo momento, porque conocía su amor por Zaragoza y decidí honrarla llamando a mi exposición ‘Yoko Ono Ebro’. Espero que esta denominación circule con éxito por todo el mundo asociada a mi nombre y sirva para divulgar la ciudad”. Así presentó la creadora su muestra ante los medios en la capital aragonesa.

Vestida casi íntegramente de azul, con el único toque de color de un pañuelo azul celeste al cuello, Ono se extendió en las bondades de la ciudad. “Es mucho más hermosa de lo que me esperaba”, añadió. Tal y como explicó, se trataba para ella de una exposición muy importante, ya que es la primera en la que le acompañaba su hijo Sean.

No hubo durante su presentación excesivas referencias a su muestra propiamente dicha. Tampoco las hubo para John Lennon pero sí negó categóricamente que el ex beatle financiara al IRA (el fin de semana anterior, varios periódicos británicos habían publicado informaciones según las cuales Lennon hizo donaciones económicas al IRA a principios de los años setenta) y subrayó que, en su reinado mediático y cultural, ambos estaban al mismo nivel. “Los dos nos enseñábamos mucho el uno al otro”, reconoció.

De Calanda a Muel

Al día siguiente, Yoko Ono asistió en Calanda a los actos conmemorativos en honor del cineasta Luis Buñuel. Posteriormente viajó a Muel. Durante su estancia en la localidad zaragozana, que fue de carácter privado, se encerró a trabajar durante tres horas en la escuela taller. Tanto ella como su hijo siguieron con gran interés las explicaciones de los responsables del centro. La polifacética artista preparó unas piezas que expondría en un futuro montaje en Budapest y realizó una versión de sus ‘Instructions Paintings’ en platos de color blanco. Era la primera vez que la japonesa utilizaba la cerámica en su creación, y quedó entusiasmada. Según el director del centro, Luis Navarro, Yoko Ono salió encantada de su estancia en la escuela-taller. Se interesó mucho por el tema de la cerámica tradicional “y sobre cómo trabajábamos con los óxidos para conseguir determinadas texturas y apariencias en las piezas más singulares”.

Posteriormente regresó a Zaragoza, donde cenó y se retiró a descansar. Pese a que estaba previsto, al final, y dado que los actos en Calanda se prolongaron más de lo que ella tenía pensado, no pudo detenerse en Fuendetodos para visitar la casa natal de Goya, por el que tiene especial predilección.

El 23 de febrero, Yoko Ono se iba a despedir de los zaragozanos leyendo en la Aljafería su Manifiesto por la Paz para el siglo XXI, en el que deseaba claridad, bienestar, inspiración y alegría para los zaragozanos, si bien finalmente descartó dar lectura a su mensaje tras ver en televisión las imágenes del último atentado de ETA -que acabó con la vida del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza- y enterarse de que todas las movilizaciones convocadas en España eran silenciosas. Completamente vestida de negro, se sumó al acto institucional de las Cortes. Y así puso fin a cuatro intensas jornadas en tierras aragonesas.