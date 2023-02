La gira mundial de Guns N' Roses recalará en verano de 2023 en Madrid y Vigo

Guns N' Roses saldrán de gira mundial en 2023, concretamente a partir del 5 de junio con un concierto en Tel Aviv y, justo después, dentro de su periplo europeo, recalarán en dos ciudades españolas: Madrid el 9 de junio en el estadio Metropolitano y el 12 de ese mes en Vigo, en el estadio Balaídos.

La veterana banda de rock recorrerá otras ciudades del viejo continente como Copenhague (15 de junio, Gasspop Metall Meeting), Oslo (21 de junio, Tons of Rock), Londres (30 de junio, Hyde Park), Roma (8 de julio, Circo Massimo) o Atenas (22 de julio, Estadio Olímpico), su última parada antes de poner rumbo a norteamérica.

Allí ofrecerán dos primeros "show" en suelo canadiense, en Moncton (5 de agosto, estadio Medavie Blue Cross) y Montreal (8 de agosto, Parc Jean Drapeau), desde donde saltarán a EE.UU. para actuar en plazas como Boston (21 de agosto, Fenway Park), Hollywood (15 de septiembre, Hard Rock Live), San Diego (1 de octubre, estadio Snapdragon) o Phoenix (11 de octubre, Chase Field).

La venta general de entradas arrancará este viernes, 24 de febrero, a través de la web de Live Nation, sus distribuidores oficiales y la página oficial del grupo.

Según ha precisado la promotora en España, para Madrid se habilitará además una preventa para todos los registrados en livenation.es desde el 23 de febrero a las 10 horas. De momento, no se ha facilitado información sobre este supuesto para Vigo, donde nunca antes habían actuado.

Como en sus dos últimas visitas a la capital, que tuvieron lugar en 2017 en el desaparecido estadio Vicente Calderón y un año después como parte del Download Festival en La Caja Mágica, Guns N' Roses retornarán con su trío emblemático al frente, esto es, Axl Rose (voz, piano), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra solista).

Fue en 2016 cuando los tres volvieron a reunirse después de 23 años separados en la gira 'Not in this Lifetime', cosechando un éxito en taquilla sin precedentes. De hecho, con más de 563 millones de dólares (510 millones de euros), figura en el tercer puesto de las más recaudadoras de la historia.

En esta gira les acompañarán Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (batería) y Melissa Reese (teclado).

Con más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo, Guns N' Roses son autores de numerosos temas de éxitos del rock internacional como 'Patience', 'Sweet Child O' Mine' o 'November Rain' y de álbumes como 'Use your illusion I' (1991), 'Use your illusion II' (1991) y 'The Spaghetti Incident?' (1993).