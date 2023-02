Sara Vaquero: "El Derecho Romano no es ningún suplicio, me interesa mucho"

Sara Vaquero tiene 18 años. Hace dos, a los 16, presentó una novela al XVII Premio Jordi Sierra i Fabra para jóvenes, que premia a escritores menores de edad. No hubo suerte con el podio, pero entró en la llamada ‘lista de honor de oro’, que reconoce a trabajos destacados fuera de las tres primeras posiciones de la convocatoria. A la joven zaragozana, que estudia primero de Derecho este curso, le quedaba una bala en la recámara con este galardón el pasado otoño, puesto que aún tenía 17 años cuando se cerró el plazo de entrega. Este jueves ha trascendido que su novela ‘Imago’ se ha impuesto en la XVIII edición, gracias a tres elementos distintivos destacados por el jurado: protagonistas potentes, una fantástica documentación y un final soberbio.

“Me llamaron este miércoles -recuerda- poco antes de ir a una charla de la universidad por la tarde. Tras las seis horas de clase por la mañana, tenía poco tiempo para comer y descansar; al final eché una siesta de 15 minutos, con el teléfono silenciado, y justo llamaron entonces. La verdad es que cuando vi la llamada perdida se me pasó por la cabeza que quizá era de Sierra i Fabra. Entonces volvieron a llamar, y me dieron la noticia. Es un alegrón”.

Ávida lectora

Vaquero se convirtió en lectora muy pronto, con 10 años, gracias a las aventuras ideadas por Enid Blyton que le pasaban sus padres. “Me leían Garbancito desde pequeña, luego ya pasé a leer yo. ‘Los Cinco’, ‘Los Siete Secretos’, ‘Las Torres de Mallory’… de ahí a Harry Potter”.

Lo de emborronar papeles (u hojas de Word) comenzó en forma de diarios. “Lo que pasa es que los dejaba todos a la mitad. Cuando finalmente me decidí a escribir relatos y estos dos libros, opté por la fantasía, y en ella sigo. ‘Imago’ está ambientado en Roma, pero es fantasía histórica, aunque me he documentado sobre la época, porque me encanta; de hecho, el Derecho Romano no es ningún suplicio, me interesa mucho. También elegí Roma para el libro por las clases de latín en bachillerato, en Salesianos; éramos muy pocos en el aula y lo pasábamos muy bien. Ante fui a Hijas de San José”.

Sara tiene pueblo; ahí se coció su ‘Imago’, como si fuera cerámica de la buena. “La anterior me llevó muchos meses, pero esta la empecé justo al terminar la EVAU. Ya sabes lo que dicen, es el verano más largo de la vida, así que tenía la oportunidad de hacer la novela. Estuve hasta el 15 de septiembre entre planificación, documentación, primer borrador, relectura, correcciones, más correcciones… no fui a Salou, pero sí a Muel, mi pueblo, que me encanta”.

El libro, en principio, saldrá a la venta poco antes del verano con SM. “La historia ocurre en un periodo de tres meses, en la Roma de Julio César, durante el paso de la República al Imperio. Todo parte de personas con la capacidad de mirar el alma de los demás y pintarles un retrato tras esa observación; no son ni patricios ni plebeyos. Todo el mundo en Roma debe tener su retrato”.

"Mi futuro yo es el que sabe por dónde tiraré"

El siguiente paso literario de la joven zaragozana está por definir. “Creo que el verano va a ser mi época favorita para escribir, porque tendré más tiempo; hay ideas por ahí, tanto de relatos como de una posible precuela de ‘Imago’, pero mi futuro yo es el que sabe por dónde tiraré; lo mismo pasa con los planes al acabar la carrera -ríe- así que ya veremos”.

El tercer premio, también aragonés

La tercera clasificada de este galardón ha sido 'Donde caen las estrellas', escrita por Irene Alcázar Holgado, de Villafranca de Ebro (Zaragoza). La novela narra la historia de la batalla de Belchite a través de los ojos y la vida de la protagonista, una chica obligada a crecer de golpe que debe hacerse pasar por chico para poder trabajar y sobrevivir.