El director Antonio Chavarrías ultima el rodaje de 'La abadesa' en el castillo de Loarre, donde el equipo ha estado trabajando durante varias semanas de enero y febrero. en un total de siete semanas. La fortaleza románica de la Hoya de Huesca ha vuelto a convertirse en escenario de una película ambientada en la época medieval al tratarse de una localización única por su belleza y su historia, según indican desde la productora. En este monumento rodó Ridley Scott 'El reino de los cielos' y, más recientemente, Paul Urkijo lo eligió para 'Irati', apunto de estrenarse.

En la película, Chavarrías explora el lado más humano y personal de un personaje histórico, Emma (Daniela Brown), una joven abadesa que decide asumir su poder para enfrentarse a un mundo patriarcal y dominante en una sociedad que relegaba a la mujer a un papel socialmente secundario y sin contenido.

El argumento se desarrolla en "una época oscura y violenta". Una joven de 17 años es nombrada abadesa y recibe el encargo de repoblar y cristianizar territorios fronterizos y en guerra con el islam. Está protagonizada por Daniela Brown, conocida por su trabajo en series como 'Días Mejores' o 'Com si fos ahir'. Le acompañan en el reparto Blanca Romero ('After', 'Bajo Sospecha', 'Bienvenidos a Edén', 'Física o Química'), Carlos Cuevas ('Merlí', 'Historias para no dormir', 'Smiley'), Ernest Villegas ('La luz más Oscura', La Caza') y Oriol Genís ('Todos mienten', 'De la ley a la ley').

'La abadesa' es una producción de Oberon Media (Mónica Lozano y Antonio Chavarrías), Wanda Visión (Miguel y José María Morales), Saga Films (Hubert Toint. Bélgica) e Icono 2020 AIE. Cuenta con la participación de RTVE, TV3 y Aragón TV. El filme llegará a las pantallas de cine en otoño de 2023 de la mano de Wanda Visión. Film Factory se encargará de las ventas internacionales de la película. Asimismo, han colaborado la Aragón Film Commission, la Diputación Provincial de Huesca-Turismo de Huesca y el Ayuntamiento de la capital oscense.

Según comenta su director, 'La abadesa' es "un relato que nos aproxima a una época casi desconocida, muy dura y llena de contradicciones, para centrarnos en la confrontación de tres mundos femeninos distintos, complejos y antagónicos, el de Emma, Eloísa y Clara, solo unidas por su condición de mujeres en un mundo que les niega cualquiera de sus derechos".

Antonio Chavarrías, nacido en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), es guionista, director y productor de películas como 'El Elegido', de 2016 (estreno Mundial en Netflix), 'Dictado', de 2012 (Berlín FilmFestival - Sección oficial); 'Las vidas de Celia', 2006 (Festival de San Sebastián - Sección oficial); 'Volverás', 2002 (Mejor director y mención especial en Festival de Mar del Plata; Mejor guion adaptado y mejor fotografía en los Premios Ariel) 'Susanna; 1996 (Karlovy Vary Film Festival).