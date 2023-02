Los gremlins revelan sus últimos secretos

Seguro que se acuerda: no había que darles agua y tampoco ningún tipo de comida después de medianoche. Eran los Gremlins, criaturillas fantásticas que llegaron a los cines en 1984 y conquistaron el corazón de jóvenes y mayores. Pero los Gremlins, como criatura y como producto cinematográfico, tenían muchos más secretos, y el aragonés Francisco Javier Millán acaba de desvelarlos.

Después de ‘Karate Kid & Cobra Kai’, ‘Generación Goonies’ o ‘Galaxia Lucas’, Francisco Javier Millán publica ‘Gremlins. Nunca les des de comer después de medianoche’ (Diabolo Ediciones), un volumen de más de 300 páginas en el que se dan a conocer muchos datos inéditos y curiosidades sobre la mítica película y los fantásticos bichejos. "Hay cosas que la mayoría de los ‘fans’ de la película desconocen -asegura el escritor-, como que el guión que escribió Chris Columbus era para un filme de terror, y que Spielberg, el productor, eligió para dirigirlo a Joe Dante porque había visto ‘Aullidos’ y le había gustado mucho. Pero cuando Spielberg vio a Gizmo, que en principio era el 'malo' de la película, le dio un giro al filme. "Al público le va a encantar el personaje, no puede ser el malo”, dijo, y el guión se reorientó».

La película, a ratos comedia, a ratos inmersa en el género de terror, funcionó. Y de qué manera. Con un presupuesto de 11 millones de dólares, acabó recaudando 150 millones. Para Millán, ‘Gremlins’ fue el primer intento de Spielberg de hacer una película de su sello sin estar propiamente él detrás de la cámara. La fórmula, híbrida en muchas cosas, descolocó a los espectadores, desde el público (el filme tiene temática navideña pero se estrenó en verano) hasta la entidad norteamericana que califica las películas, que tras verla creó una nueva categoría (mayores de 13 años).

A la Warner tampoco le convenció que el largometraje, redirigido al público familiar e infantil, revelara, en uno de sus pasajes más cuestionados, la verdadera identidad de Santa Claus. Pero "Spielberg, durante las labores de montaje, cuando vio la escena en que se hacía eso llamó a los ejecutivos para evitar problemas y convencerles de que esa escena era clave en el desarrollo de la película. En aquel momento Spielberg era ya un hombre poderosísimo: el año anterior había logrado el mayor éxito en la historia del cine con ‘E. T.’. Y logró calmar a los directivos de la Warner. Esta ha sido una de las características de Spielberg, que con su trabajo ha obligado a la industria, una y otra vez, a actualizarse. Cuando hizo ‘Parque Jurásico’, por ejemplo, abrió las puertas para que todo el mundo incorporara a sus películas los efectos especiales digitales".

El éxito de ‘Gremlins’ se explica no solo desde el guión o la dirección, sino sobre todo por las marionetas. "Lo más significativo del rodaje fueron las dificultades para combinar los personajes reales y las marionetas –señala Francisco Javier Millán–. Los actores tuvieron que trabajar rodeados de cables porque los muñecos se manejaban a distancia. Hubo escenas en las que los cables, incluso, tenían que disimularse con su ropa. Pero fue todo un acierto no usar la tecnología, y la labor que desarrolló Jim Henson, el creador de los Muppets, fue fundamental. Las marionetas tienen vida. Las películas que luego han incorporado algún personaje creado digitalmente se han encontrado con el problema de que no logran darle humanidad. Y cuando lo han conseguido ha sido porque había un gran actor detrás, como ha sido el caso del Gollum de ‘El señor de los anillos’, interpretado por Andy Serkis".

El color del perro de Spielberg

¿Y de dónde salieron los gremlins? La película se inspira en una novela de Roald Dahl, autor de otros libros más conocidos, como 'Matilda' o 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Dahl fue aviador durante la Segunda Guerra Mundial, y recogió/experimentó una leyenda que circulaba entre los pilotos desde los albores de la aviación: la de la existencia de unas criaturas diabólicas que se dedican a alterar y manipular los motores de las aeronaves, de tal modo que cualquier problema que surja en el aire se debe, casi seguro, a sus actividades. "Entre los pilotos, entre las dos guerras mundiales, era muy habitual achacarles cualquier fallo técnico. Dahl tuvo un accidente grave y les imputó el fallo de su avión. Años después, cuando escribió 'The Gremlins', ya los definió en su físico con cierto detalle. Cuando surgió la posibilidad de hacer la película, Spielberg quiso que tuvieran una cara adorable y los mismos colores que su perro. Quiso darle una apariencia de felino, pero que fuera un reptil, porque a los reptiles se les tiene algo de miedo".

Francisco Javier Millán es especialista en cine y en la obra de Spielberg. Heraldo.es

¿Más curiosidades del filme? Innumerables. Por ejemplo: se rodó prácticamente por completo en interiores, en los estudios de la Warner. "De hecho, la plaza que aparece en los 'Gremlins' es la misma que sale en 'Regreso al Futuro'", señala Francisco Javier Millán. Otra más: hay una escena en que las criaturillas van a un cine a ver 'Blancanieves'. "Spielberg consiguió que Disney, que entonces atravesaba graves dificultades financieras, le cediera unos 10 segundos de la película original. Pero en el rodaje se encontraron con que tenían que hacer una escena en la que se vieran cientos de gremlins. Todo el mundo que participaba en el rodaje y que no era estrictamente necesario, unas 100 personas, tuvo que ponerse en los brazos figuras que representaban gremlins y moverlas al unísono. Hubo quien 'vistió' tres de esas figuras, una para cada brazo y una tercera en la cabeza. Así que los gremlins que aparecen en primer plano tienen todo detalle, pero los que salen al fondo apenas son unos muñecos de trapo".

Quién sabe si los gremlins pueden tener una nueva vida. Tras una segunda película en 1990, que fue un pequeño fracaso, las criaturas parecían definitivamente olvidadas por el séptimo arte. Pero Warner va a lanzar próximamente una serie de dibujos animados y, si funciona, probablemente se decida a hacer una nueva película. Los rumores sobre ello llevan circulando un par de años.