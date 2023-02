La huella de dinosaurio que escondía un convento en ruinas

En apenas 30 centímetros de largo por unos 20 centímetros de ancho se puede dejar grabada una historia de entre 130 y 140 millones de años. Es lo que ha ocurrido con el descubrimiento de una huella de dinosaurio, una icnita, que quedó impresa en una de las losas que sirvieron para levantar en el siglo XV el convento franciscano de Santa Catalina del Monte, a poco más de cinco kilómetros de la localidad de Cariñena. Hasta hace poco más de dos años, muchas partes del complejo eran difícilmente distinguibles del propio cerro, pero un taller de empleo ha servido para cambiar su suerte.

Fue durante las arduas labores de consolidación de las ruinas cuando el equipo del arqueólogo Eduardo Díez de Pinos, entre los que se contaban 12 alumnos del programa formativo, dio con los restos de la pisada de manera fortuita. "Salvo la iglesia y algún muro no se veía nada al haber colapsado casi todas las estructuras. En nuestro trabajo de consolidación tenemos que utilizar los mismos materiales, por lo que íbamos separando piedra y ladrillo para luego poder emplearlo", contextualiza el responsable de la intervención.

"Limpiando el muro que separaría el patio de la parte conventual de la colegial salió esta losa de caliza, que no tengo muy claro si era parte del muro o del enlosado. Al separar la piedra, la voltearon y un chico dijo que parecía que tenía dibujo. Me quedé mirando y le dije que eso no era un dibujo, sino una icnita", recuerda con humor Díez de Pinos, que reconoce haber quedado asombrado con el hallazgo. "Es algo muy poco común", asume.

En ella se podían apreciar tres dedos y Díez de Pinos, sabiendo de la proximidad de yacimientos en las proximidades de la cercana Villanueva de Huerva decidió consultar a los especialistas del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza.

"De los tres dedos, hay uno más grande y afilado, el que queda a la derecha es más pequeño y el de la izquierda queda como roto", describe José Ignacio Canudo, director del centro. La morfología que quedó impresa se corresponde con un dinosaurio carnívoro, un terópodo.

"Tendría un tamaño relativamente grande, de entre 6 y 8 m de longitud, con una cabeza de más de medio metro y unos brazos más proporcionados que un tiranosaurio rex", detalla. Sobre su origen, se muestra confiado "al 99%" de que esa piedra proviene de la zona del Huerva. En el Mesozoico, según explica, la zona era un entramado de ríos que bajaban hacia el Ebro, que por entonces se podría entender como un mar.

Canudo sostiene que el entorno contaría con amplias superficies arboladas, con ejemplares similares a las secuoyas, un hábitat perfecto para los grandes herbívoros. "Si hay carnívoros de esas dimensiones, tenía que haber presas para alimentarlos. Y en ese trabajo estamos, en poder encontrar más pistas sobre ellos", anticipa. Por el momento, la pieza descubierta, después de pasar los pertinentes exámenes en el museo, ha vuelto al Campo de Cariñena.

"Se ha depositado en el centro de interpretación de Villanueva, que está muy cerca del lugar en que se encontró y estará bien acompañada", apostilla el portavoz de la institución que lo respalda. Para Canudo, la aparición en el convento tiene dos posibilidades: "Una menos romántica, que es que se usó simplemente para la construcción, y la que me gustaría que fuera, que alguien se fijó y lo consideró curioso y digno de conservar", matiza.

Para Díez de Pinos, cuando esa roca fue extraída, hace más de cinco siglos, es probable que dar con ella en la cantera fuera fruto de "una casualidad" porque "la veta de la caliza partiría más o menos así". "Me parece curioso que esté entera, y ya ahí no sé si el cantero lo sabía o era consciente de las formas que aparecían en esa zona", puntualiza.

Un legado ingente por recuperar. Los trabajos para conservar las ruinas del convento y el proyecto en sí, según valora Díez de Pinos como director, han servido para «poner en valor y afrontar una obra que, de otra manera, hubiera sido más difícil hacer y que deja un bien cultural tangible, como elemento dinamizador cultural y de explotación turística». Sin embargo, puntualiza que todavía queda mucho por hacer.

"Cuando vi el volumen que había en ese cerro, aconsejé replantear el proyecto y afrontarlo de manera modular", explica. Se refiere así a su complejidad y a la necesidad de afrontar un proyecto por fases. En este sentido, recuerda que el complejo encerró ·una de las bibliotecas más importantes de Aragón por número de volúmenes, como se explica en ‘Tierra de conventos’, de Encarnación Jarque, aunque se fue desperdigando", además de atesorar un importante patrimonio artístico. También apunta a que "el Cristo de los Gayanes de Cariñena procede de allí" y que creen que han encontrado la capilla.

"Ha aparecido mucha cerámica de tipo Teruel y sabemos que hay muchas obras de arte dispersas", indica Díez de Pinos, recordando que en aquellos muros habitó el conocido monje ligado a la gastronomía Juan Altamiras.

En sus muros han encontrado grafitis con nombres, apodos y dibujos de animales como ánades, palomas y vencejos. Y en su distribución también encontraron algo que se salía de lo común: la parte central del claustro estaba sobreelevada. El arqueólogo confía en que los trabajos, que han servido incluso para recuperar yeserías, se puedan retomar en un futuro próximo. "Optamos por no hacer una excavación hasta el suelo. No fue una excavación al uso porque hubiéramos necesitado muchos años y mucho personal", incide.