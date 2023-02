Elem: "Era la gamberra del colegio"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Respecto al núcleo familiar, por supuesto. He tenido mucha suerte. Si hablamos de la etapa escolar, de todo menos feliz. Es complicado para mí hablar de esta época, ya que era una niña con infinitas inseguridades y complejos, los cuales desembocaron en problemas de salud, depresión y miedo a vivir. Tuvo mucho que ver el ‘bullying’, el vacío y el abuso por parte de algunas personas.

¿Qué le hizo reír por primera vez?

No lo recuerdo, pero me río por todo, o sea que seguramente cuando vi a mis padres por primera vez, ya me reí.

¿Qué le hizo llorar?

Cualquier película donde sufriesen animales, y cuando poníamos ‘Titanic’ en casa de mi abuela.

¿Qué era en el patio del colegio?

La gamberra. Ahora lo sigo siendo un poco también.

¿Se sentía rara, especial?

Me sentía rara, porque era lo que me hacían sentir.

¿Recibió algún castigo que le dejara huella?

Sí, me pusieron de rodillas en el pasillo del colegio con los brazos levantados a los lados. En fin…

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?

Jugar con mi hermana a que teníamos un teatro, nos disfrazábamos y éramos varios personajes. También teníamos un casete donde grabábamos canciones que nos inventábamos. Podría decirse que en ese momento compuse mis primeras canciones.

¿Tenía algún complejo que le amargara?

Muchos, dependiendo de la edad, tenía uno u otro.

¿Cuál fue la calle de su infancia?

Fray Luis Amigó, en Zaragoza, donde vivía con mis padres y al lado de mi abuela.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gustaba de Zaragoza?

Lo que más, el parque Grande, donde pasaba muchos momentos con mis padres, mi hermana y mi perra Nala (una labradora preciosa). Lo que menos, el colegio, ya solo el edificio me producía mala energía.

¿Cuál es el episodio de su infancia o adolescencia que con más frecuencia vuelve a su memoria?

Ahora intento que sean recuerdos felices y divertidos con mi familia. Uno de ellos, son las vacaciones en la playa con mi abuela y mis primos, donde nos lo pasábamos realmente bien. Concretamente, me viene a la cabeza cuando mi primo encarnaba a un personaje inventado muy humorístico y lo grabábamos en vídeo simulando que rodábamos una película.

¿Echa de menos haber hecho algo en su infancia?

Ser libre y que me diese completamente igual lo que pensasen de mí. No tomar algunas decisiones por el miedo a equivocarme.

¿Era religiosa?

No, pero hubo un tiempo en el que tenía que ir a misa todos los domingos por el tema de la comunión. Siempre me acordaré, también, de cuando tenía que confesarme y mentía porque no me apetecía contarle mis intimidades a nadie.

¿De qué modo le hizo sufrir el sentido del pecado, de la mala conciencia?

Ir a un colegio religioso te deja huellas de varios tipos, entre ellas, la de sentirte mal por sentir placer en todas sus formas. Afortunadamente, superé pronto ese sentimiento de culpa.

¿Qué obsesión o fobia forjó claramente en esos años?

En mi caso, el miedo a vivir, en general, y mucho miedo a la carretera. Justamente por la profesión que he elegido, paso mucho tiempo en ella…

¿Hasta qué punto influía en su conducta el peso del ‘qué dirán’?

Hasta un punto muy extremo. Recuerdo que hasta subirme sola al autobús me generaba malestar porque me sentía observada y pensaba que estarían opinando cosas sobre mí.

¿La muerte, le angustiaba o le provocaba algún tipo de tormento?

Siempre he sido una persona muy hipocondríaca, así que me ha atormentado siempre. Fue uno de los motivos por los que acudí a terapia.

¿Cómo ganó su primer dinero?

Al terminar los estudios universitarios, quería ganar dinero para dos cosas, viajar y comprarme material relacionado con la música, que me permitiera ir haciéndome un pequeño estudio en casa, para componer canciones y grabarlas. Así que trabajé de cartera durante un tiempo.

¿Hizo alguna locura o disparate que le guste recordar?

Llenar la casa de carteles poniendo que quería un perro. Al final lo conseguí.

¿Cuál fue la primera estrella del cine o de la televisión que le fascinó?

Cuando era más pequeña, Espinete.

¿Y la primera persona que, en la vida real, le provocó una emoción inolvidable?

Mi hermana, cuando nació.

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

‘Noelia’, de Nino Bravo.

¿Qué películas le deslumbraron?

‘Harry Potter’, ‘Manuelita’, ‘Los Aristogatos’…

¿Había alguna persona que conociera -que no fuera de su familia- a la que admirara de un modo especial?

Uno de los mejores amigos de mi abuelo.

¿Qué personalidad fue para usted una referencia poderosa?

Céline Dion. Siempre estaba escuchando sus discos en el ‘discman’.

¿Quiénes fueron sus grandes amistades? ¿Cuál es el recuerdo más poderoso que le ha quedado de ellos?

Mis primos. Las aventuras que nos inventábamos en cualquier lugar y la imaginación que teníamos para jugar con cualquier cosa, y sin pantallas.

De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué es caló en usted con más fuerza?

Aprender a ser feliz HOY, con respeto y sin juzgar a nadie.

¿En qué momento pensó a qué dedicar su vida?

Tardé un poquito más de lo esperado y, con 23 años, decidí que quería ser artista y componer mis propias canciones, sacar todo lo que llevo dentro a través de la música.

¿Por qué estudió Magisterio?

Porque era lo que se suponía que ‘debía hacer’. Lo estudié para tener una carrera universitaria y hacer unas oposiciones, porque yo pensaba que era ‘lo que se esperaba de mí’. Pero mi camino estaba en la música.

¿Cuál fue su gran alegría?

Tener a mi hermana.

Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a cuál volvería?

A uno que estuviese mi abuelo.