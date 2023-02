Hijos de la soledad

Difícil para mi calificar una película hecha por un director al que admiré en ‘Tres anuncios en las afueras’ y al que, por ‘Almas en pena de Inisherin’, que no me ha provocado emoción alguna y con la que, además, me he aburrido, han dado hasta nueve candidaturas a los Óscar. Resulta difícil, porque a mi, esta película en la que su realizador y guionista, Martin McDonagh, ha vuelto a contar con los actores Colin Farrell y Brendan Gleeson como protagonistas, como ya hiciera ‘Escondidos en Brujas’, me ha parecido un buen mediometraje, no un buen largometraje. Porque su guión, excepto en los últimos treinta minutos, que es cuando el argumento toma cuerpo para mi, es, no ligero, pero sí escaso y repetitivo, tanto en la exposición de sus personajes y sus reiteraciones como en ese retrato de una apartada isla de la costa irlandesa, con sus maravillosos paisajes, su preciosa fotografía, y su pub irlandés con esas pintas tan bien servidas. Esto es lo que McDonagh expone en casi noventa minutos, con unos actores que parecen recitar más que interpretar y a los que el director obliga a repetir el mismo recorrido y mismos comentarios.

¿Hay belleza en esta película que en su parte final expone lo mejor de su argumento y, en paralelo, pone en primer plano algo de lo que ya nos habíamos percatado, la soledad de los personajes? Claro que la hay. Sobre todo, en el personaje de esa mujer solitaria y volcada en el cuidado del hermano, y en las conversaciones de ella con éste y también con el amigo de él, el que deja de hablarle porque le parece aburrido y quiere dedicar su tiempo a componer música. Son personajes extraños, criaturas de otro mundo vigiladas por la ‘banshee’, ese espectro femenino que anuncia la muerte.

‘Almas en pena de Inisherin’ es irregular pero interesante, posee algunos elementos valiosos y ciertas reflexiones sobre el comportamiento del ser humano, pero hay que esperar a sus treinta últimos minutos para descubrir lo mejor que tiene como película.