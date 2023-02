Viernes con el power pop de Speedways y lo nuevo de Pecker

El fin de semana ya asoma en Zaragoza con fuerza en el apartado musical. Una generosa oferta en la que este viernes destaca el arranque del Zombie Sounds Fest 2023 en la Casa del Loco (21.00). Una iniciativa que volverá a atraer a la capital aragonesa a un destacado elenco de bandas internacionales que nadan en las aguas del ‘garage’ y del power pop.

El pistoletazo de salida es un lujo llamado The Speedways. Los británicos han confirmado con su tercer disco, ‘Talk of the town’, su maestría en el arte de confeccionar e interpretar himnos con melodías perfectas y unas vibrantes guitarras. Como telonero ejercerá la formación local For Sale.

También esta noche (21.00), en la Lata de Bombillas, el oscense Pecker defenderá su recién estrenado disco, ‘Peso pluma’. Se trata de una colección de nueve canciones que transpiran jovialidad y energía con un punto extra de riesgo en los arreglos, con aderezos de electrónica.

Completan la jornada del viernes el flamenco de Amor Sánchez en el Rock & Blues (21.00), Paula Cendejas –también actriz en ‘Élite’– en el Gorila (21.30) y el rock de Gritando en silencio y Ekko en la sala Zeta.

Mañana

El Centro Cívico Delicias acogerá mañana y el domingo sendos conciertos de Bigott en el marco del ciclo Bombo y Platillo (19.00). El zaragozano acaba de lanzar su decimotercer disco, ‘Dedicated to none’. Estará únicamente acompañado por Cristian Barros, que aportará los teclados y los efectos.

La sala López vivirá el bautismo de Bachata Sur (21.30), un proyecto alternativo de los músicos flamencos más conocidos de Zaragoza que abrazan los ritmos caribeños.

El rap político de Los Chikos del Maíz se adueñará de la sala Oasis (21.00) y la banda de tributo a los Beatles Nowhere Beat rememorará las tonadas del cuarteto de Liverpool en el Rock & Blues (21.00).