‘Los hijos de otros’: más allá de la maternidad

La maternidad, el miedo a la misma y a la responsabilidad, o la entrega incondicional al hecho de ser madre y, con ello, a los hijos, tiene últimamente una sorprendente acogida como argumento cinematográfico. El último ejemplo es ‘Los hijos de otros’, dirigido y escrito por una directora casi desconocida en España, Rebecca Zlotowski, y que cuenta con una estupenda actriz en el reparto, Virginie Efira.

‘Los hijos de otros’ ***

Directora y guionista: Rebecca Zlotowski. Fotografía: George Lechaptois. Música: Robin Coudert y Rakotondrabe Gael.

Intérpretes: Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni. Francia. 2022. 104 minutos.

Con un talento considerable como actriz y un físico que se impone en la pantalla, a Virginie Efira se la conoce por películas como ‘Madeleine Collins’ y, sobre todo, ‘Benedetta’, en la que fue dirigida por el siempre controvertido Paul Verhoeven. En ambas, la intérprete francesa fue fundamental para el buen resultado de las mismas, situación que vuelve a darse en ‘Los hijos de otros’, en la que encarna a una mujer libre que lo tiene todo hasta que un día se plantea la posibilidad de ser madre.

Rebecca Zlotowski maneja en torno a la historia de su protagonista varios hilos narrativos. El elemento más importante es, evidentemente, la personalidad de su personaje principal, una mujer que es independiente y nunca pensó en tener hijos, que ama su trabajo de profesora y se entrega a él y a sus alumnos, pero que piensa en cambiar de planes cuando entra en su vida un nuevo hombre. La directora no pretende aquí ni hacer un tratado sobre la maternidad, ni un análisis sobre las mujeres que no desean tener hijos. Su planteamiento es más sencillo y natural, ganando la película en credibilidad y atractivo. No hay grandes pretensiones, tan solo, que es mucho, se busca construir una buena historia, bien trabajada, mejor interpretada y con mucho sentimiento. En ‘Los hijos de otros’ no se evita el efecto dramático cuando es necesario, pero el amor y el desamor, el dolor y la alegría, las lágrimas y las sonrisas se combinan maravillosamente bien hasta conseguir una buena, interesante y muy bonita película.