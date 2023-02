David Bustamante: “Ghost es de lo más bonito que he hecho en mi carrera”

Desde este jueves, la capital aragonesa alberga por segunda vez consecutiva el espectáculo musical Ghost, un clásico que llegó a convertirse en la película más taquillera en 1990 y la tercera del mundo durante la época. Dirigida por Bruce Joel Rubin, -que ganó el Oscar por el guion de la cinta-, el espectáculo llegaba a España en formato musical tras su estreno en Londres y Broadway. Por eso, cuando le llegó la oportunidad de dar vida al mismísimo Sam Wheat -en el imaginario colectivo encarnado por Patrick Swayze-, David Bustamante asegura que no se lo pensó dos veces.

Tras cosechar numerosos éxitos por toda la geografía española, el musical regresa de nuevo al Palacio de Congresos Zaragoza desde este jueves, 2 de febrero, hasta el domingo, 5, con seis únicas funciones. El espectáculo cuenta con un elenco formado por 17 artistas. Bustamante y Ricky Merino interpretan el personaje de Sam, alternándose en el papel.

¿Qué ha supuesto en tu carrera este papel?

Al principio tenía mucho miedo, sobre todo cuando vi el texto de mi personaje. ¡No abandono el escenario en dos horas y media! Creo que hacía que no estudiaba tanto desde la ESO -risas-. Reconozco que ha sido un crecimiento total como artista y también como persona. Es maravilloso que, después de tantos años, haya aparecido algo que me sorprenda de esta manera.

“Le estoy muy agradecido a ese niño de 10 años que se atrevió a soñar tanto a pesar de la gente que se empeñó en cortarle las alas”

- Y ¿cómo te sientes, un año y medio después del inicio de esta aventura?

Feliz porque llevo todo este tiempo formando parte de un proyecto que, aunque no lo parezca, es totalmente distinto cada día. Creo que Ghost es de lo más bonito que he hecho en mi carrera. Es una adaptación superfiel en la que hay amor, hay pasión, hay algunas escenas que todo el mundo espera, y también mucho humor. Somos un equipo de 60 personas que nos movemos por España con cuatro tráilers. Un montaje a lo grande con un resultado… increíble.

¿Cómo ha sido pasar de ser cantante a intérprete?

Ha sido un reto y me he preparado mucho, sobre todo porque siempre que hago algo intento hacerlo lo mejor posible. Durante meses he recibido clases de interpretación de la mano de la directora Silvia Montesinos. Está siendo un camino maravilloso.

¿Te sientes más cómodo en este papel?

Cada vez que subo al escenario lo disfruto como un niño y me sorprendo. Cada día siento que me vuelvo a emocionar con la vida. Me siento como un niño pequeño que quiere ver una y otra vez la misma película.

¿Qué ha aportado este personaje a David Bustamante?

Creo que Sam tiene mucho que ver conmigo. Yo también seguiría luchando por los míos más allá de la muerte. Soy un romántico, amigo de mis amigos, protector con mi gente. Creo que es una persona buena, tal vez muy confiada. Yo también lo soy, pero creo que uno jamás debería de cambiar eso porque, en definitiva, si alguien te da palos en la vida, el problema no es tuyo sino de ellos.

David Bustamante, interpretando a Sam Wheat en 'Ghost'

¿Y qué tiene de ti este Sam Wheat?

Creo que frescura y naturalidad. Soy un actor novel, no de método. Y reconozco que conecto con el papel y que a veces siento que me duele como si lo estuviera viviendo. Cada profesional, cuando hace un personaje suyo, le da una vida completamente diferente.

Parece que estos 20 años de carrera profesional desde que bajaste del andamio han dado para mucho… ¿Eres muy diferente?

Bueno, creo que no hay tanta diferencia con ese David, tan solo que estoy más cansado -bromea-. Sigo siendo igual de visceral e impulsivo, pero con más experiencia. Lo que más agradezco es seguir ilusionándome igual con lo que hago. Y le estoy muy agradecido a ese niño de 10 años que se atrevió a soñar tanto a pesar de la gente que se empeñó en cortarle las alas. Hay que ser valiente y no seguir lo que te dicta la vida. Yo fui un inconsciente con 19 años, y gracias a esto, 21 años después, estoy haciendo lo que más amo y recibiendo el cariño de mi gente.

¿Nos puedes contar algún nuevo proyecto?

De momento, seguiremos con Ghost, y estoy trabajando en mi nuevo proyecto musical, así como en nuevos proyectos que todavía no puedo contar. Pero tranquilos, que aquí hay Busta para rato.