Calatayud acogerá un festival con 15 horas de música y más de 30 artistas

La ciudad de Calatayud será este verano sede de un festival de música con una amplia variedad de estilos bautizado como 'Calatafest'. En concreto, la cita está fijada para el sábado 22 de julio y las canciones empezarán a sonar desde las 16.00, aunque previamente tendrá lugar la apertura de puertas en el recinto ferial de Claretianos.

Serán 15 horas de música ininterrumpida con dos escenarios simultáneos: uno con artistas actuales del panorama nacional e internacional, más enfocados al estilo de música latina, y otro con una parada del tour 'Molan los 90'. En total se contarán hasta una treintena de artistas.

En el primero, se subirán a las tablas voces como las de Chimbala, Daviles de Novelda y la banda Lérica. A ellos se irán sumando otros nombres de fama nacional, tanto grupos como DJ. Y se incluirá la participación de los locutores Ramses López y Mario Díaz de Los 40 Urban.

En el escenario para refrescar grandes éxitos, está confirmada la presencia de Safri Duo, Chimo Bayo, Selena Leo, Double You, Marian Dacal, Eva Martí, Rebeca, Sensity World, New Limit, Viceversa, Raúl Ortiz (de Fabrik), y Dj Xavi In Session. Todo ello presentado por Mar Montoro.

Está previsto que la venta de entradas -cuyo precio partirá de 35 euros por un tiempo o volumen de pases limitado- se habilite a principios de febrero. En los próximos días, los promotores habilitarán los canales de venta online a través de su página web y cuentan con perfiles en redes sociales como Facebook e Instagram.

Este festival es una iniciativa de carácter privado e impulsada por cuatro promotores locales, tanto de Calatayud como de otros municipios de la comarca bilbilitana. "La ciudad nunca había acogido un festival así y era una inquietud de varias personas", reconoce Luis Martínez, uno de los impulsores. Se trata, por tanto, de una cita al margen de las tradicionales fechas festivas locales de San Roque y la Virgen de la Peña.

"Queremos que sea una cita que se mantenga en el tiempo. No siempre con los mismos estilos, pero que la gente sepa que en verano en Calatayud hay un festival de música. Además, también valoramos hacer más actividades a lo largo del año", puntualiza Martínez. En este sentido, hace hincapié en que "el objetivo es atraer actividad y gente a Calatayud y dinamizar la localidad, pero también el entorno".

En la actualidad, los promotores se encuentran cerrando trámites y el diseño de la distribución y seguridad del recinto, donde esperan ubicar puestos de venta de artículos, actividades y servicios propios de una cita de estas características, además de barra de bebidas. En la cita colaboran el Ayuntamiento de Calatayud y la Comarca de la Comunidad de Calatayud.