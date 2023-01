Ocho curiosidades sobre 'Todo a la vez en todas partes', la 'rara avis' que es favorita a los Oscar

La historia de los premios Oscar ha dejado tradicionalmente poco hueco para las películas de ciencia-ficción o de acción. La tendencia se revierte en este 2023 al apostar la Academia de Hollywood por un filme que funde ambos géneros: 'Todo a la vez en todas partes', el segundo trabajo de Daniel Kwan y Daniel Scheiner, conocidos como los Daniels. La primera 'Swiss Army Man', en la que Paul Dano se hacía amigo de un cadáver con flatulencias interpretado por Daniel Radcliffe, fue calificada por el 'New York Times' como la película más rara jamás estrenada en el Festival de Sundance. Con 'Todo a la vez en todas partes' no parecen dar un paso atrás en originalidad y riesgo, esta vez con el aval de la industria.

1) Un loco guion que acaba enganchando

No hay sinopsis de esta película que haga verdadero honor a lo que realmente contiene. Aún así, digamos que va de una emigrante china en Estados Unidos, propietaria junto a su marido de una lavandería en horas bajas, que acaba sumida en un delirante viaje a través de mundos en paralelo en los que su destino y el de sus seres queridos va variando. Todo, revestido de un verdadero espectáculo visual que incluye no pocas escenas de acción, de loca comedia y homenajes al cine de artes marciales. En lo que el espectador tarda en salir de su asombro inicial se encuentra totalmente enganchado a una trama tan trepidante como necesaria en su mensaje: 'Todo a la vez en todas partes' es también un canto al valor de la amistad, la familia y la amabilidad con el prójimo.

2) Dos meses en cartel en Zaragoza

Los premios en los Globos de Oro y ahora su capazo de candidaturas al Oscar han logrado que la película, estrenada en los cines aragoneses a finales de mayo de 2022, reverdezca. Entonces, estuvo casi dos meses en cartel en Zaragoza, pero pese a que la recaudación en Estados Unidos fue más que aceptable (57 millones de dólares, cuando costó 25), en España no fue un bombazo, por lo menos en lo que a la conversación pública se refiere. Actualmente, el filme puede verse en la plataforma de pago Movistar, aunque no sería de extrañar que volviera a las salas donde, por cierto, merece ser vista por su espectacularidad.

3) Michelle Yeoh, la chica Bond que ya ha rozado el Oscar

Michelle Yeoh irrumpió en 1997 en Hollywood como la primera chica Bond asiática en 'El mañana nunca muere'. Malaya de origen chino, su éxito continuó de la mano de 'El tigre y el dragón', de Ang Lee que se llevó el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2001 (aunque estaba nominada también en la categoría de mejor película) Ganó otros tres en categorías técnicas. Yeoh parece ser un verdadero talismán para el Óscar. Esta vez ella misma aspira al premio a la Mejor Actriz, pero tendrá que batir a la gran favorita: Cate Blanchett por su papel de directora de orquesta en 'Tàr'. De momento, Yeoh ya tiene el Globo de Oro en el bolsillo.

Ke Huy Quan, con el Globo de Oro que recibió como mejor actor de reparto. MARIO ANZUONI

4) Ke Huy Quan: ¿de qué me suena esta cara?

Ke Huy Quan da vida en 'Todo a la vez en todas partes' al marido de Michelle Yeoh. Y sí, lector, le suena de algo. Este actor interpretó a Tapón en la famosísima 'Indiana Jones y el templo maldito'. Y desde entonces, poca cosa. Este de la peli dirigida por los Daniels es su primer papel relevante desde hace 20 años. La casualidad ha querido que la película en la que vuelve a la actualidad haya coincidido con un estreno del propio Steven Spielberg, 'Los Fabelman', también presente en todas las ceremonias de premios de esta temporada. Ambos se encontraron y se saludaron en los Globos de Oro, donde los dos fueron premiados.

5) Jamie Lee Curtis, generosa dentro y fuera del set de rodaje

Uno de los personajes más estrafalarios e hilarantes de 'Todo a la vez en todas partes' es el de Dreide, una terrible funcionaria a la que da vida una irreconocible Jamie Lee Curtis (se dice que el aspecto fue elegido por la propia actriz). Lee Curtis deja en la película en segundo plano su condición de estrella y se pone al servicio de Yeoh, con la que despliega una química increíble. Es fruto de una amistad de años fuera de los platós de rodaje que se demostró en los Globos de Oro, cuando la hija de Tony Curtis explotó de alegría al anunciarse el galardón para su amiga, en la que fue una de las imágenes más comentadas de la noche.

Daniel Scheinert y Daniel Kwan aceptan el Premio al Mejor Director por 'Todo a la vez en todas partes'. MARIO ANZUONI

6) Una película a dos manos: ¿quiénes son los Daniels?

'Todo a la vez en todas partes' no se entendería sin la mano creativa y completamente original de Daniel Kwan y Daniel Scheiner, conocidos como los Daniels, autores y directores del filme. Forjados como directores de videoclips y muy comparados con Michel Gondry, al que tienen como referente, han hecho también sus pinitos en la comedia de improvisación y en la animación. Entre sus primeros éxitos destaca este 'Turn down for what' (2014), el vídeo de DJ Snake y Lil Jon, que se viralizó con cientos de millones de visitas.

7) La pandemia les pilló por poco

Una comedia delirante como es 'Todo a la vez en todas partes' tampoco podía tener un rodaje al uso. De hecho, fue interrumpido por la pandemia... ¡por un solo día! Gran parte de la postproducción se hizo durante el confinamiento.

8) Los nombres que no fueron

Para los que la han visto es difícil imaginar la película sin Michelle Yeoh, pero en los albores del proyecto se llegó a considerar a Jackie Chang como protagonista. También estaba confirmada la presencia de Akwafina, que finalmente abandonó el proyecto.