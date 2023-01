Una zaragozana aspira a ser la reina del tráiler en los Premios Feroz

Los Premios Feroz, que el próximo sábado 28 de enero celebrarán su gala en el Auditorio de Zaragoza, tienen la particularidad de que abarcan categorías en las que no reparan otros galardones como los Goya o los Forqué. Especialidades que pueden considerarse tal vez menores, pero que son esenciales para el buen funcionamiento de una película. Una de ellas es el mejor tráiler, la breve pieza audiovisual que sintetiza las virtudes de un filme y que es decisivo en su lanzamiento comercial.

La zaragozana Marta Longás (1988) es una de las creadoras nacionales más reputadas en el arte del tráiler. Hace dos años ya fue nominada por su participación en ‘Akelarre’ y en 2023 vuelve a optar a la estatuilla, en esta ocasión por ‘Cerdita’, de Carlota Pereda. "Es una ilusión enorme volver a estar nominada. Además lo logro con ‘Cerdita’, una película que me encanta y con la que he disfrutado mucho trabajando", proclama.

Y a diferencia de su bautismo en la alfombra roja acaecido en el Teatro Coliseum de Madrid, en esta ocasión la celebración será en su ciudad natal. Un incentivo que convierte la cita en más especial. "Me da mucha alegría que sea en Zaragoza. Seguramente me ponga un poco nerviosa el día de la gala, así que me da tranquilidad que sea en casa. Me alegro mucho de que Zaragoza acoja los Premios Feroz por segundo año consecutivo. Creo que iniciativas culturales como esta le dan la visibilidad que merece", comparte.

Longás luchará por su primer Feroz por ‘Cerdita’, un encargo que recibió de la productora Morena Films y de la agencia de comunicación Magma. Una propuesta que le entusiasmó. "La película me cautivó desde que leí el guión. Antes de empezar con el tráiler trabajé con Andrea Barrionuevo, mi socia de Pocket Rocket Films, en el ‘making off’ de la película, por lo que la implicación fue desde el rodaje. Creo que es una película muy necesaria que refleja una cruda realidad. Los personajes y la atmósfera son geniales y, a pesar del tema tan delicado que trata, me sacó un par de carcajadas. Carlota Pereda ha hecho un trabajo excepcional, al igual que Laura Galán y el resto del elenco", revela.

No vacila al cuestionarle qué le pide a un tráiler para que le convenza: "Que transmita la esencia de la película sin desvelar demasiado y que emocione o te deje con el gusanillo de querer ir al cine". Una máxima que ha aplicado en los proyectos en los que se ha colaborado en los últimos tiempos. "He tenido la suerte de trabajar en películas como ‘La fortaleza’, una comedia negra de Chiqui Carabante que aún no se ha estrenado y que recomiendo. También en ‘Maridos’, ‘Voy a pasármelo bien’ o ‘El tiempo que te doy’ junto a Miguel Ángel Trudu; ‘La vida padre’, ‘Live is Life’, ‘Amor de madre’ o ‘El juego de las llaves’, entre otras, y en documentales como ‘Palabras para un fin del mundo’", enumera.

La carrera de Longás arrancó cuando, tras licenciarse en Comunicación Audiovisual en 2011, emigró a Londres en busca de un horizonte laboral más prometedor. "Estuve en Inglaterra hasta 2014. Aprendí montaje trabajando en la empresa Tenthree y, junto a Andrea Barrionuevo, fundamos la productora Pocket Rocket. Comenzamos desde abajo, haciendo bodas y todo tipo de eventos. Y con el paso de los años, ya de vuelta a España, hemos ampliado nuestra actividad a documentales y a los ‘making off’ de películas", relata.