Apple TV anuncia la tercera temporada de 'Ted Lasso' para primavera de 2023

Apple TV irrumpirá este 2023 con el regreso de esperadas series, como la tercera temporada de 'Ted Lasso', ganadora de varios Emmy, en primavera, y estrenos como 'Terapia sin filtro', con Harrison Ford y Jason Segel como protagonistas de esta serie cómica, que se estrena el 27 de enero.

Matt Cherniss, director de programación de Apple TV+, fue quien realizó estos anuncios en un evento de la Television Critics Association en Los Ángeles, donde confirmó que "ya sean nuevas temporadas de programas galardonados y relevantes, o nuevas historias con capacidad de cautivar audiencias de todo el mundo, este año habrá estrenos para cada tipo de espectador en Apple TV+".

Así, habrá nuevas series de célebres creadores como Reese Witherspoon, Jennifer Garner, Bill Lawrence, Brett Goldstein, Jason Segel, Jason Katims, Billy Crudup, Scott Z. Burns, Josh Schwartz y Stephanie Savage, David West Read o Jane Goodall, que llegarán a lo largo de la primavera de 2023.

Además de revelar las fechas de estreno de sus próximas series originales, Apple TV+ presentó los tráilers de 'Terapia sin filtro' (27 enero), 'Dear Edward' (3 febrero), 'Por un mañana mejor' (17 de febrero) y 'Eugene Levy, el antiviajero' (24 de febrero), así como las primeras imágenes de 'Un futuro desafiante' (17 marzo), que protagoniza Mery Streep.

También se mostraron algunas imágenes de las segundas temporadas de 'Schmigadoon!', la comedia musical que reinventa el mundo de los musicales de los años 60 y 70, 'The Last Thing He Told Me', sobre el aclamado best-seller de la autora Laura Dave del mismo título, o 'Swagger', que recrea la juventud al límite de la pobreza del jugador de baloncesto de los Brooklyn Nets Kevin Durant.

Otra de las novedades que estrena este año Apple Tv es la 'La Isla de las Formas' (20 de enero), una nueva serie familiar de animación 'stop motion' basada en la trilogía de los superventas libros ilustrados 'Formas', de Mac Barnett y Jon Klassen, que ejercen como productores ejecutivos.

Y 'Terapia sin filtro' (27 enero) tendrá diez episodios escritos por el cocreador de 'Ted Lasso' y ganador del Emmy Bill Lawrence, el actor y guionista de 'Ted Lasso' Brett Goldstein y el propio Segel.

Coprotagonizada por Harrison Ford en uno de sus primeros papeles televisivos, 'Terapia sin filtro' cuenta la historia de un terapeuta en duelo (interpretado por Jason Segel) que comienza a romper las reglas y a decirles a sus pacientes exactamente lo que piensa, de modo que -dejando de lado educación y ética-, pronto logrará importantes cambios en la vida de sus pacientes y en la suya.

El 24 de febrero llegará 'Liaison', un thriller en seis episodios protagonizada por Vincent Cassel y Eva Green, en la que será la primera serie original de Apple en francés e inglés.