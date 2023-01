Ray Loriga: "La amistad en grado exagerado, ¿qué es, sino amor?"

Acaba de publicar ‘Cualquier verano es un final’. ¿Cómo eran sus veranos en Jaca?

No pasé allí tantos veranos como me hubiera gustado, pero tengo recuerdos muy bonitos. Madrid era entonces una ciudad plomiza y Jaca algo muy distinto: el aire tan puro, el paisaje deslumbrante, esa gente tan simpática...

¿No le veían como alguien raro?

En aquella época aún no me había vuelto ‘raro’ del todo. Los niños se hacen amigos con facilidad y no me costó hacerme algunos a los que, por desgracia, hace mucho tiempo que no veo.

Los veranos son el final, pero también pueden ser el principio.

Cuando empiezan es inevitable creer que vas a hacer muchas cosas que llevas tiempo retrasando. Pero, cuando terminan, también es inevitable sentir la ‘saudade’ de algo que se acaba; los últimos días del verano siempre se te empañan con la tristeza de las expectativas defraudadas. La propia experiencia de vivir también es de expectativas defraudadas.

Su novela gira en torno a dos personajes: uno quiere morir y otro acaba de pasar una grave enfermedad. Es inevitable pensar en sus circunstancias personales.

La novela no es testimonial ni autoficción. Es verdad que el pistoletazo de salida me lo dio mi propia circunstancia. Estando en el hospital empecé a pensar en la muerte, en cómo luchar contra ella. Estuve muchos meses ingresado y allí empecé a darle vueltas al tema. Aproveché el tiempo para hacer el trabajo de campo para la novela. Eso es lo bueno de ser escritor: todo te sirve.

La muerte...

No puede concebirse sin la vida. Mi abuela de Jaca estuvo a punto de llegar a los 100 años, y siempre decía que vivir es ver morir. Conforme pasan los años vas viendo morir a mucha gente: el último de cada generación es el que acaba asistiendo a más entierros.

También, como en muchas de sus obras, explora el amor, la amistad y sus fronteras.

Esta novela es una historia de amistad en grado exagerado, y, ¿qué es eso, sino amor?

¿Cómo vivió el confinamiento?

Fue algo extraño. Después de pasar muchos meses en el hospital me dieron de alta, y apenas una semana después decretaron el confinamiento. Yo estaba aún recuperándome de la operación del tumor cerebral, con fisioterapeutas y logopedas. Me ha costado volver a andar y hablar; de hecho estaba ya confinado... Y al mundo entero le dio por acompañarme.

No salimos mejores, como nos anunciaban.

Es evidente que en lo colectivo no hemos mejorado en nada. Y en lo individual... Tampoco del hospital se sale muy diferente a como se entró: no te vuelves mejor persona ni más inteligente, aunque sería bonito pensar que sí.

Se han cumplido ya 30 años de su novela ‘Lo peor de todo’. Los jóvenes han cambiado mucho, pero siguen reconociéndose en sus páginas.

Cuando se ha ido reeditando o publicando en otros países, me he encontrado con que a la gente de 18 años le afectaba de manera similar a quienes la leyeron en el 92. Hay libros que pueden volverse a leer un siglo después de que hayan sido publicados. Y eso se debe a que cambian las tecnologías, pero no tanto el alma humana. Tengo dos hijos, y a ellos y a sus amigos los veo tan variados como los que éramos jóvenes entonces.

En las fotografías de aquellos años, usted aparentaba ser un tipo duro.

Es más fácil parecer duro que serlo. No creo que ser un tipo duro sea un don. Lo único que he hecho en la vida, entonces y ahora, es leer y escribir.

¿Trabaja para la posteridad?

Suena arrogante decirlo, pero todos los escritores tenemos un punto de soñar que trabajamos para un tiempo que vendrá luego. Pero es una ilusión vergonzante, porque la sociedad deglute hoy las novelas a una enorme velocidad y, en realidad, uno no va a estar en la posteridad para ver qué pasa con su obra.