'El falsificador de pasaportes': un judío despreocupado

Sobre el drama judío y el régimen nazi predominan el mismo tipo de historias, de ahí el hallazgo que supone encontrarse con películas que se salen de lo habitual, de las descripciones instaladas en la memoria colectiva, sin que ello implique que no canalicen la realidad de aquellas circunstancias. ‘El falsificador de pasaportes’ sorprende por plasmar algo diferente respecto a lo que puede esperarse del relato sobre una persona que arriesgó su vida con acciones clandestinas y ayudó a otras. Se basa en la novela autobiográfica de Cioma Schönhaus, artista gráfico judío que en su juventud, después de que su familia fuera deportada, se dedicó en Berlín al cometido mencionado en el título, principalmente para conseguir cupones de comida. Su retrato atípico desprende interés por su despreocupación a pesar de su delicada situación, sus inclinaciones hacia la picaresca y la emoción ante el riesgo, un enfoque vital que no significa que no tenga miedo ni que no aparezca la inflexión.

'El falsificador de pasaportes' Dirección y guión: Maggie Peren, a partir de una novela de Cioma Schönhaus. Fotografía: Christian Stangassinger. Intérpretes: Louis Hofman, Jonathan Berlin, Luna Wedler, Nina Gummich. Drama, 116 minutos. Alemania y Luxemburgo, 2022.

Del personaje (buen trabajo de Louis Hofman) atrae sobre todo su gusto por la mimetización con el entorno, en referencia a los perfiles que adopta para divertirse, continuar con su dinámica o librarse de un serio aprieto. Una capacidad que enlaza con su condición de falsificador. La sugerencia brota asimismo por la incidencia expositiva de la directora Maggie Peren, en un cambio de registro respecto a ‘Boda sin fin’, en la importancia de mantener las apariencias y las formas y en cómo bajo estas se esconden cosas al sistema, en esencia motivadas por la supervivencia. Cabe destacar los matices detrás de la rígida actitud de la vecina metomentodo.

El tratamiento permite descubrir aspectos de la sociedad alemana de la época más allá de esvásticas y uniformes. Eso sí, en varios detalles, y no solo en los del contexto, se echan en falta más explicaciones. No obstante, aunque suene raro, el factor confiere un toque a la narración.