Los Reyes del Joropo llevan a la Campana sus revisiones de clásicos

El joropo es un género musical oriundo de Venezuela, cuya paternidad también reclama Colombia. Tiene un ritmo ternario en compás hasta 3/2, se baila en pareja y bebe de la tradición criolla. Sin embargo, sus nuevos reyes residen en Aragón, y la música que hacen excede (sin excluir) ese esquema. Son seis, se han agrupado bajo el nombre Los Reyes del Joropo y debutan en público este próximo fin de semana, con un doble concierto (21 y 22 de enero) en la Campana Underground de Zaragoza (Prudencio, 7). Ambos conciertos empezarán a las 20.00 y las entradas se pueden obtener en Entradium por 8,40 euros, aunque para el sábado ya no quedan entradas.

Miguel Yrureta, bajista de la banda, atesora una larga trayectoria en las escena local, con presencia en Las Flores Venenosas, The Caracols, Big City, Tachenko o Dream Lovers. El primer paso de esta nueva iniciativa vino de su parte. "Empecé a dar clases de guitarra hace unos tres años a dos amigos: Tomás Sancho, que ahora toca el ukelele en la banda, y Vicente Garralaga, que se encarga de la guitarra. Nunca habían estado en grupos. Quedábamos los jueves, y un día se unió Paco Lahiguera; le conozco desde 1991 y ya coincidimos en otro grupo, Las Flores Venenosas, donde también estaba Pedro Vizcaíno tocando el bajo. Echando el vermú en el bar de Pedro, el Sanpedro, también hemos pulido detalles de todo esto".

La llegada de Paco marcó un antes y un después para el contubernio joropero. "Probamos con él canciones que andábamos ensayando de Neil Young y los Byrds –explica Miguel– y dijo que volvería. Otro día llegó con una versión en mariachi del ‘Golden Brown’ que hacía Hugh Cornwell con los los Stranglers en los 70. Ahí empezó todo; seguimos adaptando canciones de Calexico, y Paco se acabó de motivar.Llevaba desde 2008 sin tocar en grupos, dedicado a otras cosas; Lo último en lo que se involucró fue El Galgo Rebelde. Le ha puesto mucha ilusión y ganas a Los Reyes, además de aportar todo lo que sabe en el aspecto técnico".

La unión hizo la fuerza

Los cuatro esforzados, dos veteranos y otros dos nuevos en la trinchera, fueron montando un repertorio. Miguel llamó luego al trompetista y guitarrista Andrés Mazo, parte del grupo Vero Mezcal, para que considerase entrar en la banda, y así fue. Finalmente, llegó Teodora Doneva. "Es una chica búlgara que vive aquí, una música impresionante; toca de todo y además tiene muy buena voz. En Los Reyes del Joropo se encarga del violín y canta algunas canciones. Con ellos dos se nos abrían nuevas posibilidades de arreglos y versiones".

Miguel recuerda que la alusión al joropo en el nombre no es rígida. "No nos ceñimos a ese género; lo nuestro tiene que ver con más cosas. Además de los comentados también versionamos a Love, Scott Walker o The Smiths, y hacemos ‘El cascabel’, clásico mariachi que grabóCalexico. Paco también ha sacado una intro joropera propia, y hemos adaptado a esta onda ‘Un viaje a la Luna’, canción de Paco que grabó con El Niño Gusano cuando formó parte del grupo; está en el último disco que editaron, ‘El efecto lupa’.

Los Reyes del Joropo todavía no piensan en disco propio, aunque obviamente la idea está ahí, en el horizonte. "Queríamos armar un repertorio para poder tocar en cualquier ditio. Íbamos a estrenarnos en Nochebuena en la Magdalena, pero no pudo materializarse y al final va a ser en La Campana. Para e primer día ya no quedan entradas anticipadas, y para el segundo hay pocas.Es un sitio pequeño, que nos gusta mucho y en el que seguro estaremos de maravilla".