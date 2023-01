Los trabajadores culturales celebran el nuevo Estatuto del Artista como un primer paso

Desde el pasado martes 10 de enero, los creadores españoles tienen el reconocimiento oficial de una prestación de desempleo específica y una mayor protección social para los más veteranos de la profesión, que pueden volver puntualmente a la acción sin perder por ello su paga de jubilación; son los primeros puntos en desarrollo del Estatuto del Artista, aprobado hace cuatro años y medio y que ahora ya tiene un primer refrendo en Consejo de Ministros. En esa negociación ha jugado un papel clave la actriz zaragozana Silvia de Pé, secretaria general de la Unión de Actores y Actrices de España.

La actriz aragonesa recuerda que "hace diez años que empezó a hablarse del Estatuto del Artista, aunque las negociaciones han sido estos últimos cuatro años y medio desde su aprobación. Lo que cuenta es que se ha aprobado la modificación legislativa más profunda y trascendental de las últimas décadas para los artistas".

De Pé cifra en tres el número de patas de este banco argumental que viene siendo el Estatuto del Artista. "Hablamos sobre todo de intermitencia, fiscalidad y representatividad sindical. Lo que hemos estado negociando estos años es la intermitencia, que entendemos como la piedra angular de todo el asunto. Es connatural a la profesión del artista; no somos fijos ni temporales".

Dos avances capitales

Una de las principales medidas adoptadas ahora en este contexto es la compatibilidad de la jubilación con el trabajo. "A principios de esta semana, antes de la aprobación, si un actor jubilado de 73 años recibía una llamada para interpretar a un abuelito en una serie y aceptaba, con el consiguiente alta laboral, perdía su prestación. Eso es una barbaridad; no se reconocía la excepcionalidad de una profesión en la que se cuentan historias, y en esas historias pueden aparecer personas jubiladas".

El otro gran logro para la zaragozana es haber conseguido una prestación contributiva acorde a la naturaleza intermitente de la profesión. "Quiero recalcar la naturaleza contributiva de este pago, no hablamos de subsidios ni de ‘paguitas’; se oyen atrocidades, pero yo opto por no entrar al trapo en esas situaciones, que vienen del desconocimiento".

De Pé recuerda que "en la pandemia hubo una ayuda puntual, de urgencia, pero la modificación que marca este paso es estructural. El tema de la jubilación entra en vigor el próximo 1 de abril, y el de la jubilación, el 1 de julio. Tengo que decir que el diálogo con los ministerios de Cultura y Trabajo, así como con el secretario de estado de empleo, ha sido fluido. Nuestra propuesta era más ambiciosas, pero en toda negociación se cede. Estamos satisfechos".

Aplauso sostenido

María López Insausti, presidenta de ARES (la asociación aragonesa de empresas profesionales productoras de artes escénicas), calificaba la medida de importante. "Se reconoce la especificidad del trabajo de nuestro sector. Se da a los artistas de alta por unos cuantos días, pero raramente por temporadas largas. Era clave que el derecho a paro se estableciera según el criterio del desarrollo de la labor artística, que se caracteriza por no ser algo continuo".

El actor y dramaturgo Alfonso Desentre, que dirige ‘La ridícula idea de no volver a verte’ en el Teatro del Mercado entre el 2 y el 5 del próximo mes de febrero, cree que "es un avance, quizá tímido aún, pero que reconozca la situación especial del colectivo en cuanto a la estabilidad. Al menos la medida reconoce esto; no lo hace mucha gente, incluyendo voces supuestamente progresistas, que nos instan a hacer otro trabajo si no nos llega para vivir con el actoral. La situación es precaria: si vas a las medias de días de trabajo cotizados y sueldo anual en este gremio, da miedo».

El músico oscense Pecker también tiene una opinión formada sobre el caso. "Todo avance es bueno, pero aún falta. En otros países hay un mayor equilibrio entre el pago de autónomos y el tipo de actividad.La viabilidad del régimen general es impensable para la gran mayoría de artistas".

El pintor Pepe Cerdá no esconde su escepticismo. "Ya iba siendo hora, pero seguimos a años luz de otros, porque tenemos ingresos irregulares y gastos regulares. Tengo amigos franceses que se dedican a lo mismo que yo, y en la pandemia el Estado les pagó el 70% de lo que habían facturado el año anterior sin hacer papel alguno. No sumamos muchos votos, así que leña al mono hasta que aprenda catecismo".

Un encaje legal adecuado a la naturaleza de la profesión

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de enero la prestación especial por desempleo para las personas trabajadoras del sector cultural y artístico, que podrán acceder a esta prestación si están en situación legal de desempleo y pueden acreditar 60 días cotizados por prestación real de servicios en la actividad artística en los últimos 18 meses. También podrían hacerlo si acreditan 180 días de alta en Seguridad Social por prestación real de servicios en la actividad artística o regularizaciones anuales ya efectuadas en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo.

La duración de la prestación es de cuatro meses y está dotada con una cuantía de hasta el 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que actualmente es de 600 euros mensuales, para las cotizaciones que superen el umbral de 61 euros. Por debajo de ese nivel corresponderá una prestación del 80% del IPREM. La prestación es compatible con la percepción de derechos de la propiedad intelectual y de imagen. Por otro lado, se extiende la compatibilidad del 100% de la pensión de jubilación con la actividad artística, también para las clases pasivas. Hasta ahora, esa compatibilidad solo alcanzaba a actividades que generaban derechos de propiedad intelectual. Además, se extiende a los profesionales que realicen actividades técnicas o auxiliares necesarias.