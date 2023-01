Los cuentos de 'Obabakoak', de Bernardo Atxaga, han sido traducidos al aragonés

Algo pasa con el aragonés. Cada vez está más presente en diversos empeños: cómics, libros de creación y traducciones. Una de las últimas es la versión de ‘Obabakoak’ de Bernardo Atxaga, el deslumbrante libro de cuentos, de carácter fantástico, que le reveló en las letras vascas y españolas, a través de Ediciones B, en una versión del propio autor, que también es poeta y ensayista. La traducción del título al castellano sería ‘Los de Obaba’, y ‘Obaba’ en solitario tituló Montxo Armendáriz su película basada en el volumen, con Pilar López de Ayala, Eduard Fernández y Bárbara Lennie en el reparto. El libro recibió el Premio Nacional de Narrativa en 1989 y ahora acaba de ser vertido al aragonés por Chusep Raúl Usón, escritor, traductor y editor de Xordica.

“Bernardo Atxaga siempre ha sido un escritor que me ha interesado mucho. Ya hace más de veinte años solicité una ayuda a la Casa del Traductor de Tarazona, cuando la dirigía Maite Solana. Me la concedieron pero por lo que fuera no la llegué a recibir nunca. Y el proyecto se me fue quedando ahí, básicamente porque tuve la sensación de que yo no tenía entionces los materiales suficientes para traducir el libro. Me veía inseguro, me faltaba caudal, soluciones verbales para un proyecto así”, explica el traductor y editor, porque ‘Obabakoak’ aparece en Xordica, donde el autor vasco había publicado ‘Lista de locos y otros alfabetos’.

Más de dos décadas después, Chusep Raúl Usón se ha sentido con fuerzas para verter este libro ya de culto, con muchos lectores, y el más vendido en lengua vasca. “Todo tiene una explicación: más años en contacto con el aragonés, más años de estudio, pero sobre todo acababa de traducir ‘Lo infinito en un chunco’ de Irene Vallejo y era como si hubiese hecho un entrenamiento que me permitía tomar carrerilla. Me he sentido más seguro y aquí está el libro”, dice Usón.

La edición aparece en la colección Simient negra, dedicada al aragonés y se va más allá de las 400 páginas. “Dicho con toda la modestia del mundo y sin ánimo de polemizar con nadie, creo que es una traducción que abre un camino y que marca algunas directrices que nos pueden servir a quienes nos dedicamos a la escritura del aragonés. Es una tarea que me ha servido a mí y creo que servirá a otros”.

‘Obabakoak’, como recordarán muchos lectores, se inscribe en el denominado libro de ciclo de cuentos, emparentado con ‘El conde Lucanor’, ‘El Decamerón’ o ‘Cuentos de Canterbury’, y transcurre en un lugar imaginario y mágico, donde lo cotidiano, la vida rural y la proximidad de los bosques conviven con lo fabuloso y lo poético, más o menos inesperado. En realidad, los escenarios serían dos: Obaba y otro lugar conocido como Villamediana. O como dice la sinopsis de la edición, en el volumen de 26 relatos se habla de “as marabellosas historias d’es habitants d’o territorio d’Obaba” como son “lo profesor de cheografía que recuerda la suya estranya relación amorosa con una zagala que només conoix a traviés d’as suyas cartas, la choven mayestra que ha d’aprender a combater la soledat a lo largo d’un fredo hibierno, la relación d’un canonche con un nino perdito en o bosque, lo escritor que fa un chiro a la suya vida quan descubre un detalle asombroso en l’ampliación d’una viella foto d’a escuela…”.

