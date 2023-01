¿Qué hay de nuevo, Marky Ramone?

A sus 70 años, el punk rock continúa circulando por sus venas y la antorcha del escenario sigue prendida. Marc Steven Bell, conocido artísticamente como Marky Ramone, acaba de anunciar una gira europea, que pondrá el foco en España y que recalará en la sala López de Zaragoza el próximo 28 de junio. Una oportunidad excelente para presenciar cara a cara al último superviviente de una banda que ya es polvo de leyenda, los Ramones, y que ha influenciado y sigue influenciando a centenares (más bien miles) de grupos.

En unos tiempos en que los que se utilizan con excesiva generosidad las palabras mito o leyenda, su empleo queda perfectamente justificado al referirse a la formación neoyorquina que hizo historia con himnos frenéticos que rara vez superaban los dos minutos de duración.

Marky Ramone es el último ejemplar de esta estirpe gloriosa pero maldita. Joey Ramone falleció de un linfoma en 2001, con solo 49 años. Dee Dee, el bajista, le siguió unos meses después, en su caso por una sobredosis. Johnny murió también de cáncer en 2004, con 55 años. Y Tommy Ramone también perdió su lucha contra el cáncer en 2014, a los 65 años.

La nostalgia y el cariño por ese legado inmarcesible se abrazarán en junio en tierras aragonesas, donde el batería es un viejo conocido. En el pasado, ha actuado en solitario en diversas ocasiones, como en 2008 en la localidad oscense de Sesué en el marco del festival Estoesloquehay, en 2010 en la hoy desaparecida sala Devizio en 2010 o en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza en 2013 en el cartel del Actitude Rock.

Más y mejor recordadas son sus comparecencias con los Ramones. La más especial, por tratarse de su estreno, acaeció el 29 de noviembre de 1990 en la carpa municipal del desaparecido pabellón francés de la antigua Feria de Muestras. Unas 6.000 personas acudieron a la cita y disfrutaron, por espacio de una hora, de un repertorio de 32 canciones marca de la casa. No faltaron ‘Blitzkrieg Bop’, ‘Judy is a punk’, ‘Rock 'n' Roll High School’, ‘I wanna be sedated’ o ‘Somebody put something in my drink’.

Repetirían tres años después, el 19 de marzo de 1993, en esta ocasión en el pabellón de la Chimenea, en la avenida de Ranillas. La asistencia superó los 3.000 espectadores y como teloneros ejercieron Last Gang y Hangar 18. Volvió a ser un recital “sin respiro”, tal y como reflejó en su crónica el periodista de HERALDO Matías Uribe. Además de canciones propias, revisitaron ‘Take it as it comes’ de los Doors.

Las entradas para el concierto en la sala López ya están a la venta en la web mutick.com a un precio de 25 euros (anticipada) y 30 (en taquilla), aunque está habilitada una oferta especial a 20 euros.