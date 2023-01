José-Carlos Mainer tendrá una Caja de las Letras en el Instituto Cervantes

José-Carlos Mainer, historiador de la literatura y crítico literario, tendrá una de las famosas Caja de las Letras del Instituto Cervantes. "Hace unos días me llamó el director de la institución, Luis García Montero, y me lo comunicó. Ha sido una noticia muy grata para empezar el año y, la verdad, no me lo esperaba", asegura Mainer, especialista en literatura española de la primera mitad del siglo XX y, especialmente, en la obra de Baroja, cuyas obras completas ha editado.

La sede madrileña de la institución, el Edificio de las Cariátides de la capital de España, fue antiguamente sede del Banco Español del Río de la Plata y conserva en su sótano una cámara acorazada con 1.800 cajas de seguridad. En el año 2007, el entonces director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina, decidió utilizarlas en una curiosa iniciativa: las convirtió en una especie de 'cápsula del tiempo' de destacados creadores españoles a los que así, de paso, el Cervantes les tributaba un homenaje. Más de 60 de estas 'cajas de las letras' se han otorgado hasta ahora: reconocidos escritores -entre ellos todos los premios Cervantes desde ese año- y destacados nombres del cine, el arte, la música, la danza, el teatro o la ciencia han dejado en ellas retazos de su trayectoria vital y profesional: Francisco Ayala, Antoni Tàpies, Alicia Alonso, Luis García Berlanga, Cristóbal Halffter, Ana María Matute, Juan Marsé, Nuria Espert, Eduardo Mendoza, Les Luthiers... Los propios seleccionados son los que ponen, si así lo desean, una fecha de apertura a su caja, en la que atesoran todo tipo de recuperdos personales y profesionales..

José-Carlos Mainer no es el primer aragonés con presencia en la sede del Cervantes (en 2011 se le concedió al bailarín y coreógrafo zaragozano Víctor Ullate, que estableció que no se abriría hasta el año 2161). El historiador de la literatura aragonés todavía no tiene del todo decidido qué guardará en ella. "Inevitablemente, lo que guarde allí tendrá que ver con lo que ha sido el eje de mis años de ejercicio. Se otorgan más cajas a escritores que a estudiosos, y por eso he decidido poner algunos de los cuentos y pequeñas escenas que escribí cuando era muy joven, a principios de los años 60, cuando cursaba el bachiller. Se publicaron en 'Pregón', una revista de Pamplona. Y también pondré algunas primeras ediciones de mis libros, como por ejemplo la de 'La Edad de Plata, 1902-1931' (Los Libros de la Frontera, 1975). Fue un libro que se publicó todavía en el franquismo pero cuya cubierta jugaba con los tres colores de la bandera republicana. En la caja incluiré también algún otro ensayo mío, en primera edición, y alguna cosa más de tipo personal".

El acto tendrá lugar el día 23 de enero, y en él participarán, además de Mainer, María Dolores Albiac, especialista en literatura y profesora emérita de la Universidad de Zaragoza; el director del Cervantes, Luis García Montero, y Jordi Gracia, catedrático de Literatura Española y ensayista.

José-Carlos Mainer Baqué nació en Zaragoza en 1944. Filólogo de formación, fue profesor en las Universidades Central y Autónoma de Barcelona y en la Universidad de La Laguna de Santa Cruz de Tenerife hasta que recaló en Zaragoza, en cuya universidad ha sido catedrático de Literatura Española hasta su jubilación en 2011. En las últimas décadas ha alumbrado varios libros indispensables para entender la literatura española, desde ‘Falange y literatura’ (1971) hasta ‘Periferias de la literatura’ (2018), pasando por 'Tramas, libros, nombres: para entender la literatura española, 1944-2000). Dirigió la ‘Historia de la literatura española’ que publicó la editorial Crítica en nueve volúmenes y ha sido responsable de la edición de las creaciones de varios escritores españoles, labor en la que destacan especialmente las ‘Obras completas’ de Pío Baroja, a cargo de Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg en 16 volúmenes. En 1975 apareció uno de sus libros más conocidos y citados, que ha vivido varias ediciones y ampliaciones a lo largo de los años, ‘La Edad de Plata, 1902-1931’. A partir de su publicación, los años del cambio de siglo y hasta la guerra civil se han denominado ‘Edad de Plata’ no solo en lo literario sino también en todo lo cultural.

"En realidad el término no era mío, aunque no he logrado averiguar quién lo usó antes que yo;tampoco era nuevo: en la literatura rusa ya hay una ‘edad de plata’. Cuando le puse ese título al libro no me imaginaba que se iba a consustanciar con mi persona y con esa época –asegura–. Años después publiqué otro estudio sobre ese periodo y me parece más maduro y centrado. Ese tipo de retratos unitarios de fenómenos variados y complejos siempre me han atraído, como puede comprobarse en el último libro que ha salido a mi nombre, ‘17 de diciembre de 1927. El triunfo de la literatura’.

Mientras se termina de perfilar la ceremonia del día 23, José-Carlos Mainer sigue trabajando sin pausa ni descanso. "Cumplo con las promesas y trabajos que me he comprometido a hacer –subraya–. Después del corte que ha supuesto la pandemia, estoy en un periodo de leer mucho y, sobre todo, de releer, que me hace falta". Y no pierde de vista la literatura más actual: "Me ha alegrado mucho que Manolo (por Manuel Vilas) haya ganado el Nadal. Ha sido alumno y amigo".