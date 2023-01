Las bandas sonoras de Zimmer, Williams y Morricone, a escena en la sala Mozart

La sala Mozart del Auditorio de Zaragoza alberga este viernes 6 de enero (19.30) un viaje por la música de cine; las voces de la Sociedad Coral Excelentia de Madrid recorrerán las creaciones más señaladas de Hans Zimmer, John Williams y el recordado Ennio Morricone. Será un recital dirigido por Kynan Johns al frente de la Royal Film Concert Orchestra. Las entradas cuestan entre 38 y 58 euros; están a la venta en Ibercaja y en las taquillas del Auditorio.

El programa abarca 18 piezas, y a las aportaciones de estos tres maestros se unen otras obras de amplio calado, como ‘Juego de tronos’ de Djawadi o ‘El señor de los anillos’ de Shore. A sus 65 años, el teutón Zimmer es conocido por su maestría a la hora de enhebrar partituras de aparente sencillez y dotarlas de los acentos necesarios para maximizar la transmisión de sensaciones. Once veces candidato a los Óscar, ha ganado dos veces: en 1995 por ‘El rey león’ y en 2022 por ‘Dune’.

John Williams cumplió 90 años en febrero de 2022, y sigue sin levantar el pie del acelerador; el cine le debe un reconocimiento eterno por ‘Star Wars’, ‘En busca del arca perdida’, ‘Tiburón’, ‘E.T.’ y tantas otras joyas. Su primera candidatura al Óscar llegó en 1968, y su primer triunfo (tiene 5) en 1972, por ‘El violinista en el tejado’. Morricone era el artesano de las emociones; ‘La misión’ es su trabajo cumbre, yel Óscar al reconocimiento de su carrera llegó en 2007, pero luego obtuvo otro en 2015 por ‘Los odiosos ocho’. Falleció en 2020, a los 91 años.

En el concierto se podrán escuchar ‘El Señor de los Anillos’, ‘Star Wars: Duel of the Fates’, ‘Star Wars: Across the Stars’, ‘La Misión’, ‘Juego de Tronos’, ‘The Ecstasy of Gold’, ‘Gladiator’, ‘Parque Jurásico’, ‘Braveheart’, ‘Novecento’, ‘Avatar’, ‘El Código Da Vinci’, ‘1492: La Conquista del Paraíso’, ‘Heart of Courage’, ‘Vangelis–Titans’, ‘Time (from Inception)’, ‘Salvar al Soldado Ryan’ y ‘Star Wars: Battle of the Heroes’.