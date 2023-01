Conciertos de 2023 en Aragón: Vive Latino y una selección ecléctica de solistas

La escena aragonesa de conciertos sigue apoyada en las salas, que sin embargo (y salvo honrosas excepciones) andan escasas de relevo generacional en la costumbre de pagar por la música en directo. Los teatros y auditorios completan una oferta que en verano se redondea con los festivales.

Entre los conciertos confirmados para 2023 hay que destacar dos el próximo 20 de enero: Macaco en el Teatro de las Esquinas y la chilena Soledad Vélez en la sala López. El veterano bardo asturiano Víctor Manuel actuará en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el 24 de febrero;allí mismo se recibirá a Diego el Cigala el 9 de marzo, y a la agrupación vasca El Consorcio el día 24 del tercer mes del año.

La sala oscense El Veintiuno ha programado el 25 de marzo a los granadinos Niños Mutantes, y el 29 de abril a El Kanka, que anunció su retirada de los escenarios por tiempo indefinido a finales de 2021, para regresar tras el pasado verano. En la Oasis zaragozana, por su parte, tienen el 10 de marzo al rapero alicantino Nach, al donostiarra Álex Ubago el 22 de abril y a los popularísimos Marlon el 13 de mayo.

Toda una sensación del jazz llega el 22 de abril (en doble tanda) a la sala Luis Galve del Auditorio: Andrea Motis, con ese ‘Loopholes’ que presentase en 2022. Entre los festivales de verano destaca el Polifonik de Barbastro (del 30 de junio al 2 de julio, con la M.O.D.A., Sidonie o Lady Banana) y el Amante borjano del 4 al 6 de agosto. La segunda edición del

Vive Latino España (8 y 9 de septiembre, entradas ya a la venta) tiene a Juanes, Calamaro o Fabulosos Cadillacs; Joaquín Sabina estará en el Príncipe Felipe el 6 y 8 de octubre, Hombres G estará en el mismo escenario el 13 de octubre y Vanesa Martín, el 1 de diciembre en la Mozart.

Oferta de lujo en España

Si 2022 fue el año del reencuentro para el mundo de la música en directo, 2023 apunta a ser el de la confirmación de la buena salud que vive un sector afectado en la última década por el cambio de paradigma industrial.El directo es más fundamental que nunca en la carrera de un artista, y el retorno de grandes estrellas internacionales mezcla bien con la proliferación de festivales que hacen sitio a la nueva generación de talento nacional. En los primeros meses de este año, eso sí, y dentro de los escenarios españoles, los focos están puestos en nombres como Metallica, Bruce Springsteen, Harry Styles, Coldplay, Rammstein o The Weeknd.

Además de los citados, también visitarán festivales y recintos nacionales celebridades de la música como Queens of the Stone Age, Blur, The Who, Rosalía, Florence + The Machine, Zaz, Rod Stewart, Maroon 5, Ken drick Lamar o Red Hott Chilli Peppers, entre muchos otros.