Echanove, Herrera y el musical ‘El médico’ abren en el Principal la temporada 2023

La temporada 2023 llega a los escenarios municipales del Principal y el Mercado con un buen número de propuestas de teatro, danza, música, magia y humor para todo tipo de gustos y públicos. En total, acogerán en la capital aragonesa alrededor de 30 espectáculos en los próximos seis meses. Hoy (18.00 y 20.00) se despide ‘Cuento de Navidad’, montaje protagonizado por Fernando Cayo, y en el Mercado puede verse la última función de ‘Luces’, de Producciones Kinser, a las 19.00.

Del 4 al 8 de enero, Juan Echanove llevará a escena en el Principal ‘Ser o no ser’, basada en el filme de Ernst Lubitsch, ‘To be or not to be’ (1942). La adaptación de Bernardo Sánchez es fiel al guión original y Echanove refleja el ambiente del teatro y la guerra sobre las tablas, secundado por los actores: Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota y Nicolás Illoro.

Titiriteros de Binéfar representará en el Teatro del Mercado, desde este miércoles hasta el domingo, ‘Retablo de Navidad’, una obra que simula un belén en el que los títeres cobran el papel de las figuras y en el que se interpretan villancicos tradicionales aragoneses.

Lola Herrera, Ana Labordeta y Lola Baldrich protagonizarán ‘Adictos’ en el coliseo zaragozano, del 12 al 15 de enero, que aborda una trama que juega con algunos lugares comunes de la ciencia ficción distópica, creando un universo intrigante con la sólida interpretación de este trío de actrices.

‘La guerra de nuestros antepasados’, con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso, basada en la novela homónima de Miguel Delibes, estará en cartel del 19 al 22 de enero, y Carlos Sobera cerrará el mes con la comedia de Plauto ‘Miles gloriosus’ (del 27 al 30 de enero).

Febrero estará copado por una de las grandes apuestas del Teatro Principal en esta primera mitad del año: ‘El médico. El musical’, basado en la novela de Noah Gordon, cuya gira se detendrá en Zaragoza del 2 al 26 de febrero. El actor Guido Balzaretti encabeza un reparto formado por 21 actores y 9 músicos.

Una amplia programación

En este escenario también podrá verse ‘Turandot’, de las compañías Ópera 2001 y Ópera de Massy (del 4 al 6 de marzo); ‘Plátanos, cacahuetes y lo que el viento se llevó', con Gonzalo de Castro, Pedro Mari Sánchez, José Bustos y Carmen Barrantes (del 9 al 12 de marzo); ‘Romeo y Julieta’, con Ana Belén y José Luis Gómez (del 16 al 19 de marzo); ‘Malos Tiempos para la Lírica. Un reencuentro con la zarzuela’, espectáculo de creación, a partir de una dramaturgia de Albert Boadella (del 23 al 26 de marzo); el festival Zaragoza Comedy, con Valería Ros (30 de marzo), Álex Clavero (31 de marzo) y Ángel Martín (1 y 2 de abril); 'Burundanga', de la compañía Olympia Metropolitana (del 5 al 16 de abril); el Festival Internacional de Magia Ciudad de Zaragoza (del 20 al 24 de abril); la celebración del Día Internacional de la Danza, Malandain Ballet Biarritz (del 27 al 30 de abril); ‘Tercer cuerpo’, de Producciones Teatrales Contemporáneas (del 4 al 7 de mayo); ‘La celestina’, con un reparto encabezado por Anabel Alonso (del 11 al 14 de mayo); el Ballet Nacional de Cuba, dirigido por Viengsay Valdés (del 25 al 28 de mayo), y ‘Ladies Football Club’, con adaptación y dirección de Sergio Peris-Mencheta (del 8 al 11 de junio).

En el Teatro del Mercado podrán verse en los próximos meses espectáculos de artistas y compañías locales como Facultad Mermada, Arteria Producciones, Belladona Teatro, José Luis Esteban y Clara Sanchís, entre otros. Las entradas para las funciones de ambos teatros ya están a la venta.