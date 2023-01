Amaia Arrazola: "Dudar de ti mismo te hace avanzar y querer la excelencia"

Amaia Arrazola (Vitoria, 1984) acaba de publicar 'Totoro y yo', un libro dibujado y escrito a mano, como los diarios que ha escrito a lo largo de toda su vida. Esta nueva obra, que presentó hace unos días en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza, se suma a otros títulos como 'Simón', 'El meteorito', 'Animales fantásticos', 'Hola, ¿cómo estás?' y 'Wabi sabi'.

¿Quién es Amaia Arrazola?¡Empezamos difícil! Amaia es una chica que tiene 38 años, la madre de Anne y que trabaja como ilustradora, muralista, dibujanta, autora... en definitiva, traslada la creatividad a diferentes soportes.



La creatividad se cotiza. ¿Dónde se consigue?

Al final es vocación, echarle horas. La creatividad viene del cerebro, que es un músculo que se ejercita, y el mío está entrenado para ser muy visual. Este proceso creativo no es algo que nazca de la noche a la mañana, sino que es un trabajo que hay que ir haciendo a lo largo de los años.



¿Lo de ser ilustradora de dónde le viene?

De pequeña pintaba mucho con mis hermanas, como casi todos los niños, pero lo dejé en la adolescencia. Estudié Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense y en una beca Erasmus en París conocí a una chica que era ilustradora y me pareció lo más: se ganaba la vida dibujando. A partir de ahí aprendí a dibujar.



Su arte está en murales, libros, cerámica… ¿con qué se queda?

Todo forma parte de Amaia. Gracias a Dios, ahora me siento cómoda haciendo cualquier cosa. Los murales tienen un punto más cañero. En cambio, un libro es un proceso más intimista porque estás tú sola, no tienes un ‘feedback’, no estás confiada en que la cosa vaya a ir bien... Pero tiras hacia adelante porque hay un contrato por cumplir. Ambas cosas se complementan: me gusta la acción de uno y el trabajo de estudio del otro.



Por cierto, en Zaragoza hizo un mural hace unos años.

No sé si seguirá. Vine al Festival Asalto hace más o menos una década y en el Tubo montamos una exposición de patinetes reciclados y yo pinté la fachada. Era un murito de dos metros de alto, pero entonces me pareció una pirámide (ríe). El año pasado me invitaron a Alfamén.