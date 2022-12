Noche de pura magia en la plaza del Pilar

Creer o no en la magia está sobrevalorado, aunque sea divertido intentar pillar el truco. Disfrutar del ilusionismo en todas sus vertientes, sin embargo, es una actividad muy recomendable, que puede disfrutarse a pie de calle en Zaragoza gracias a Zaracadabra, festival internacional centrado en la versión más cercana de este arte ancestral. La presente edición, que es la décima, reserva todavía tres jornadas más (hasta el viernes) de magia desplegada por distintos puntos de la ciudad.

Ayer tocaba sesión lectiva matinal en el Centro Cívico Universidad con Civi-Civiac, la multipremiada compañía oscense de alcance mundial, que tuvo a bien compartir trucos con los más pequeños;por la tarde desarrollaron en la misma ubicación su espectáculo ‘Torpeza obliga’, un dechado de ingenio en el que se las arreglan para hacer maravillas con maniobras aparentemente patosas. Una vez más, muy grandes los de Pueyo de Santa Cruz.

Versatilidad y genio

El escenario del festival en la plaza del Pilar no es grande, ni falta que hace. Está a la altura del Ayuntamiento, en el lado más cercano a la Basílica del Pilar, y este martes albergaba al dúo que forman Connie y Sasha, argentina ella, bosnio él, residentes en Barcelona y caras conocidas en Zaracadabra. “Trabajamos grandes ilusiones, es la tercera vez que venimos al festival y nos encanta volver a Zaragoza; estamos radicados en Barcelona y llevamos más de 10 años trabajando juntos. Tratamos de modernizar trucos conocidos, darles un toque propio”.

Dicho y demostrado. Quienes no estuvieran en la plaza del Pilar viendo al dúo podrán comprobar este miércoles en Juslibol o el jueves en el Museo del Fuego y de los Bomberos hasta qué punto asombra la magia que practican ambos. Porque no, no es el típico número del mago que parte a la chica en dos (aunque sí) o la atraviesa por mil sitios mientras ella se esconde en una pequeña caja sin apoyo sólido en el suelo (que también);la magia la ejercen ambos como protagonistas, además de combinar sus habilidades, y también juegan con la ternura en los trucos de mera habilidad (cuerdas partidas y unidas de nuevo, nudos que se volatilizan, cartas que se adivinan) para deleite de grandes y chicos; además, se involucra al público en la consecución de varios números.

La argentina Connie, ante su público, en la plaza del Pilar. Guillermo Mestre

Sasha es el locuaz; para hallar el dos de corazones elegido por el voluntario Luis de entre el mazo de cartas se valió de una espada heredada de su abuelo, que hasta nombre tiene: Ojo de Esmeralda. Connie hechiza con el gesto, la mirada y su increíble capacidad contorsionista. Además, tocó el corazón de una niña que subió a las tablas y comprobó con entusiasmo como la mesa que sujetaba el mago empezaba a levitar;la pequeña sonrió con la inocencia genuina de los ‘locos bajitos’ cuando fue ella misma la que, agarrando firmemente el mantel de la mesa, también la hizo levitar.

Este miércoles hay más. Mucha atención a Sara Twister en la plaza del Pilar (20.00), por cierto; su destreza con el arco no tiene parangón, empezando por el modo en que dispara las flechas.