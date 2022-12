El especial navideño de la Kleejoss

Desde hace unos años, algunos músicos locales tienen a bien ofrecer conciertos especiales en estas fechas navideñas; así, en la tarde del día de Navidad Cuti Vericad actuaba en La Campana Underground, mientras en Rock & Blues Café lo hacía The Kleejoss Band. A pesar de poseer un estilo bien definido, el cuarteto comandado por Luis Kleiser y Joss Mayoral sigue explorando nuevas vías y posibilidades: si hace unos meses brindaron –en alianza con Hendrik Röver- un magnífico tributo a Little Feat, en esta ocasión se reforzaron con una sección de metales, The Fly Wing Horns.

The kleejoss band Músicos Luis Kleiser, guitarra y voz; Joss Mayoral, batería; Andrés MacMalo, guitarra; Nacho Prol, bajo. Artistas invitados: The Fly Wing Horns: Ángel López y Edu Aparicio, saxos; Carlos Sanemeterio, trompeta. Recinto Rock & Blues Café, Zaragoza. Domingo, 25 de diciembre. Lleno

Comenzaron los zaragozanos a medio tempo con ‘Invisible’, para ir apretando el acelerador con ‘Amanecer’ y ‘Anónimo campeón’, tres temas de su último trabajo, ‘Maleza’. Tras ello, y ya con los metales en escena, dedicaron buena parte del concierto a recuperar su anterior disco, ‘El secreto’, cuyo recorrido se vio perjudicado por los efectos de la pandemia. Hay en él piezas muy notables como ‘Shine on’, ‘Monsters in the closet’ o ‘Keep on hating me’, si bien el experimento de añadir vientos no terminó de cuajar: la fiereza y volumen de guitarras y batería restó presencia a saxos y trompeta, que quedaban muy en segundo plano; cuestión de balance y equilibrio.

Solo en la excelente ‘Free’ adquirió verdadera relevancia el papel de los metales, potenciando los acentos soul y el clímax final con guiño al ‘Hey Jude’ de The Beatles. En la recta final sonaron canciones como ‘Maleza’, ‘Didn’t see the waterfall’ o ‘Malvenidos’, muy representativas de la línea sonora de una banda ya plenamente consolidada y con prestigio a nivel nacional, y que además no deja de evolucionar año tras año; seguro que su próximo disco nos depara alguna nueva sorpresa. En cualquier caso, siempre es de agradecer que se esmeren en ofrecer regalos navideños a sus seguidores.