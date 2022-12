Del 'eyeliner' al 'contouring': ¿cuánto daño están haciendo los tutoriales de maquillaje?

"Un tutorial no está basado en hechos reales". La terminología cinematográfica no es casual en este caso. La que avisa es Ana Bruned, maquilladora profesional que lleva toda una vida ligada, entre otras cosas, al mundo audiovisual.

Acudimos a ella para preguntarle por el papel a la hora de poner en marcha modas o trucos de los tutoriales de maquillaje que proliferan en Internet. Y es que se habla mucho del abuso de los filtros, pero los vídeos sobre cómo maquillarse también están extendiendo costumbres poco o nada recomendables.

Para empezar, Ana defiende la función más básica y general del maquillaje para la vida diaria: embellecernos. Y eso se consigue "potenciando lo bueno y camuflando lo malo". Eso sí, "hasta ciertos límites", enfatiza Bruned. Unos límites que esta profesional no plantea en absoluto de manera rígida, pero de los que conviene ser consciente. "Hay gente puede querer maquillarse para lo contrario de lo que habitual, para no ir favorecida, y tienen todo mi respeto y hasta admiración, pero siempre desde la consciencia. No todo el mundo puede llevar todo y no pasa nada. Ángela Molina puede llevar una melena canosa y otras muchas mujeres, no. Solo hay que conocerse y actuar en consecuencia".

"Para mí lo ideal es que los cambios que es capaz de generar el maquillaje no se aprecien, pero que si es más llamativo, resulte aceptable, que sea asimilable por el que mira, natural, vamos". Y añade: "Al final la cuestión no es ir muy maquillado o poco, o bien o mal, sino apropiado".

Más información 'Tips' sencillos para quitarle años al rostro sin abusar del maquillaje

En este sentido, los tutoriales aparecen como una fuente de peligro constante porque la mayoría de ellos dan trucos de carácter general que no son para todo el mundo. Algo que en estas fechas festivas se intensifica al querer maquillarse de manera especial y acabar hecho un desastre: ¿esos ojos ahumados que terminan en oso panda zombie?

Para empezar y aunque parezca una obviedad, Ana subraya algo que poca gente se plantea: "Antes de aplicarse los trucos de un tutorial hay que pensar que esa cara de la pantalla no es la tuya". Hay numerosas cuestiones que deben tenerse en cuenta a la hora de maquillarse relacionadas con la propia fisonomía, pero también con la edad y estado de la piel. No es lo mismo maquillar un párpado caído, que tener o no tener pómulos.

Pero los tutoriales ponen de moda conceptos o productos que se extienden como la pólvora y que no sientan bien a todos.

Más información Tendencias de maquillaje para triunfar estas navidades

Le preguntamos a Ana Bruned, por ejemplo, por el 'contouring': "¡Pero es que eso es el juego de claros y oscuros de toda la vida! Es un truco que se ha usado siempre, pero hay que saber hacerlo, y cuanto más dramático busquemos el efecto, más lo tenemos que saber hacer".

Otra cosa a juicio de Ana que producen los tutoriales -y, con ellos, determinadas tendencias que espolean- es la "dependencia". Pone como ejemplo el 'eyeliner' y, sobre todo, las pestañas postizas. "El maquillaje no está fuera de las modas", explica Ana, quien pone de ejemplo las cejas: "No tiene nada que ver una de los años 50 que las de los 80", pero otra cosa es llevar las modas al límite. "Hay gente que está desarrollando una verdadera adicción con las pestañas postizas porque sin ellas ya no se ve bien". "Hay casos en los que se está perdiendo la noción de la proporción humana porque a través de las redes se ve la vida distorsionada y, al final, tambiénm a uno mismo".

Cuando Bruned habla de distorsión no solo habla de una percepción imaginada, sino de algo muy real que viene determinado por la propia definición de la pantalla: "La resolución de lo que vemos por en los ordenadores o en los teléfonos no es la de la vida real", avisa Ana. De hecho, explica que los profesionales como ella han ido cambiando la manera de maquillar para cine a televisión a medida que se han ido avanzando técnicamente y aumentando la definición de lo que se graba y emite. Por eso, señala, "son tan importantes las texturas". "Preocupa mucho el tono de los maquillajes, pero estos productos no son solo un pigmento, sino una textura que además también cambia con las modas, como en los 90, cuando los maquillajes eran superpastosos".

Para Bruned lo más importante sería estar, por lo menos, informado y ser consciente de que "con cuatro tutoriales no lo vas a saber todo del mundo del maquillaje".