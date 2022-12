Marta Fernández: "Hay mentiras que hacen la vida social más fácil"

La periodista Marta Fernández (Madrid, 1973) comenzó su trayectoria profesional en Diario 16 y TVE. Hace 25 años se puso por primera vez ante una cámara en Telemadrid y de ahí dio el salto al equipo fundacional de CNN+. Después irrumpió en Informativos Telecinco y Noticias Cuatro.

Este martes presenta en Zaragoza 'La mentira' (HarperCollins), su nuevo libro, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés del paseo de la Independencia, 19.00.

¿Sabe que por el mar corren liebres y por el monte sardinas?(Ríe) ¡Desde que éramos pequeños sucede eso! Lo difícil es que a veces las sardinas corren disfrazadas de liebres y viceversa.

Así que la mentira está desde nuestra más tierna infancia...Claro, porque nuestros padres nos dicen constantemente que no hay que mentir, pero llenan el mundo de mentiras. Por ejemplo, nos dicen que le demos grandes besos a esa tía que ellos mismos dicen que es muy pesada, pero no nos permiten decirlo. La mentira está desde que nacemos e incluso hay estudios que prueban que los niños más mentirosos tienen más capacidades sociales y de lenguaje.

Imagine que está en un confesionario o en el polígrafo...Te voy a revelar una gran verdad: el polígrafo también es mentira, no es un aparato infalible para descubrir la verdad. A partir de ahí, vayamos con las preguntas.

¿Cuál ha sido su última mentira?Probablemente en esta entrevista (ríe).

¡Dice la verdad! ¿Es lo mismo una mentira que una mentirijilla?Los personajes de 'La mentira', menos uno que es despreciable, son mentirosos que me producen alguna compasión o simpatía, porque sus grandes mentiras tienen algún motivo: amor, quieren ser otros, se sienten desplazados... Hay mentiras que hacen la vida social más fácil.

Y luego las apellidadas piadosas...¿Me está bien este vestido? Perfecto... ¿Y el corte de pelo? Muy bien... ¡Y menudos trasquilones!

Vayamos a una mentira que haya prescrito, de su infancia.Mi abuela era modista. Cuando mi padre me preguntaba si estaba jugando con la máquina de coser le decía que no, hasta que un día me pinchó con la aguja para que no lo volviera a hacer, métodos de educación del pasado... Así aprendí a mentir porque me acercaba a la máquina, pero fingía que estaba jugando con los dedales.

¿Ya quería ser periodista?Sí, hacía mi revistilla con entrevistas ficticias, cuentos, artículos...

Como periodista, ¿qué significa para usted la verdad?En la facultad nos enseñan que buscamos la verdad y, más allá, es nuestra vocación. Con los años entiendes que encontrarla es muy difícil y es mucho más poliédrica de lo que esperas, no es tan monolítica ni tan fácil dar con ella. Entiendes que el mundo periodístico es acechado por las mentiras.

Trabajó en TVE, CNN+, Telecinco, Cuatro... ¿con qué se queda de su camino en televisión?Es un medio que amaba mucho por su trabajo en equipo, me gustaba que funcionara como un mecanismo engrasado. Y aquellos tiempos felices de CNN+, donde cualquier cosa podía suceder y tenías que responder en directo.

¿Volvería a trabajar en un medio o se decanta con ser escritora?Ser escritora me gusta, pero no da para comer. Yo soy periodista y lo amo. La pregunta sería si algún medio querría contar conmigo.

En su libro da los mandamientos del santo patrón de la estafa. ¿Se ha sentido alguna vez estafada?Muchas veces. Ese santo patrón es Victor Lustig quien hizo un timo fenomenal: vender la Torre Eiffel. El tipo que la compró no se atrevió a denunciarle porque estaba absolutamente avergonzado. Muchas veces nos sentimos estafados y por propia vergüenza no lo decimos o nos mentimos.

Me he asomado a sus redes sociales y atesora miles de seguidores. ¿El engaño en Instagram es tal o es un sambenito?Instagram es el paraíso de la mentira, pero no solo por los filtros, sino por lo que se selecciona para enseñar o por lo que comentamos.

El aragonés Baltasar Gracián dijo que "el mentiroso tiene dos males: ni cree ni es creído".Gracián es uno de los grandes sabios de nuestra cultura. El mentiroso no cree en los demás ni en sí mismo. Cuando se miente muchas veces no acabas de ser creído, pero lo fascinante es que puedes ser creído hasta que llega ese punto.

Por cierto, ¡me encontré con un ciruelo cargadito de manzanas!(Ríe) ¡Maravilla! Sospecha cuando veas un olmo cargado de peras.