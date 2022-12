Una ópera cómica de Offenbach... ambientada a orillas del Ebro

Cuando se habla de música vocal y Zaragoza los primeros títulos que vienen a la cabeza son los de 'El trovador' verdiano, ambientado en la Aljafería, o los de algunas de las más grandes zarzuelas, como 'Gigantes y cabezudos' o 'Los de Aragón'. Pero muy poca gente sabe que hay una ópera cómica, en la mejor tradición centroeuropea... ambientada en Zaragoza. La compuso el inmortal Jacques Offenbach y se estrenó el 20 de noviembre de 1862 en el Theater am Franz-Josefs-Kai dse Viena con el título de 'Die Schwätzerin von Saragossa', que traducido al español viene a ser algo así como 'El charlatán de Zaragoza'.

¿Cómo puede ser que Offenbach ambientara una de sus obras en la capital aragonesa y el dato sea tan poco conocido? En primer lugar hay que decir que 'Die Schwätzerin von Saragossa' no se sitúa, ni con mucho, entre lo más destacado de la extensa producción de Offenbach (más de 60 óperas cómicas y de 30 operetas). En cierto modo, también, parece una obra maldita: el compositor alemán debió advertir muy pronto que había algo que no funcionaba en ella y le dio varios retoques. De hecho, solo en su versión alemana aparece Zaragoza en el título. Antes de su estreno en Viena, el 11 de julio de ese mismo 1862, ya la había estrenado en el Kursaal de Bad Ems como 'Bavard et Bavarde', y aún acabó dándole otra vuelta para llevarla posteriormente retocada a la capital francesa el 20 de febrero de 1863 a la Salle Choiseul del Théâtre des Bouffes. Entonces ya con el título y la versión que fueron definitivos, 'Les bavards' y con dos actos, en lugar de uno, como tenía originalmente. Saint-Saëns asistió a una de las representaciones y no dudó en calificarla como "una auténtica pequeña obra maestra", aunque no estuvo mucho tiempo en cartel. En la versión alemana el libreto se atribuye a Carl Treumann y en la francesa a Charles Nuitter.

Postal de principios del siglo XX con una actriz que interpretaba el papel principal femenino de la obra Heraldo.es

Nuitter, un abogado con despacho en París que era muy aficionado al teatro, comenzó a escribir libretos en la década de 1850, principalmente de vodeviles, y más tarde de óperas cómicas, óperas bufas, operetas y ballets. Se calcula que fue autor o coautor de unas 500 piezas teatrales.

Pero también hay que decir que la ambientación es meramente circunstancial. La obra está inspirada en un enigmático entremés barroco, 'Los habladores', en el que se cuentan las tribulaciones del joven Roldán, un poeta sin dinero que intenta escapar de sus acreedores. Refugiado frente a la casa de Sarmiento, un hombre rico, cae bajo el hechizo de su sobrina Inés. Y a partir de ahí, como en toda ópera cómica que se precie, comienzan las aventuras y desventuras, los amores y desamores, para acabar con final feliz.

El entremés de 'Los habladores' es enigmático porque no se sabe a ciencia cierta su autoría. Algunos estudiosos lo atribuyen a Cervantes, otros a Lope y otros consideran que no hay argumentos que permitan considerarlo algo más allá que una obra anónima. Tampoco parece existir una versión unívoca del texto y las ediciones ediciones conocidas, o al menos en algunas de ellas, ni siquiera se hace una mención expresa a Zaragoza. Parece que Offenbach era amante de lo español (o le venían bien las alusiones por su exotismo), y la referencia a la capital aragonesa es una coincidencia: también hay inspiración española en obras suyas como 'Pépito', 'La Duchesse d'Albe' o 'Maître Péronilla'.

Otros dos actores cantantes, caracterizados para una función de la ópera cómica de Offenbach Heraldo.es

'Les bavards' no ha tenido una gran vida escénica o discográfica. Entró en el repertorio de la Ópera Cómica de París el 3 de mayo de 1924 bajo la dirección de Maurice Frigara, con producción de Albert Carré. Y en 1981 se grabó una versión para la televisión sueca con Britt Marie Aruhn y Enzo Florimo en los papeles principales.

En disco es bastante difícil de encontrar, aunque existe una grabación parcial para el sello Erato, a cargo de Marcel Couraud y en combinación con 'Ba-ta-clan', también de Offenbach; y otra más reciente, de 2019, del sello Malibran, con Annick Simon, Fanely Revoil, Aimé Doniat, André Vessière, René Lenoty y Gérard Friedmann en los principales papeles, y Pierre Capdevielle en la dirección.

Etiqueta de un disco de pizarra alemán con dos arias de la ópera cómica. Heraldo.es

Tampoco es nada fácil encontrar las partituras de la obra, aunque se incluyó una edición crítica como parte de la 'Offenbach Edition Keck' (OEK).