La minigira de Yuja Wang y la Philharmonia Orchestra recala este martes en el Auditorio de Zaragoza

Hace unos meses, la popular pianista china Yuja Wang se embarcó en una esperada gira internacional de recitales, en la que está actuando en prestigiosas salas de conciertos en Norteamérica, Europa y Asia. La gira ha llegado ahora a España y, tras haber actuado ayer en Madrid, este martes lo hará en el Auditorio de Zaragoza. El miércoles cerrará su presencia en nuestro país en Barcelona.

Acompañada por la prestigiosa Philharmonia Orchestra, interpretará un programa en el que destaca el ‘Concierto para piano número 1’ de Rachmaninov y lo completan la ‘Obertura-fantasía’ de ‘Romeo y Julieta’ y la ‘Cuarta sinfonía’ de Chaikovski. El precio de las entradas para el concierto oscila entre los 18 y los 90 euros.

Nacida en el seno de una familia musical pequinesa, Yuja Wang empezó a ser conocida en el panorama internacional en 2007, cuando sustituyó a Martha Argerich como solista de la Boston Symphony Orchestra. Dos años más tarde, firmó un contrato exclusivo con la compañía discográfica Deutsche Grammophon, y desde entonces se ha mantenido entre los principales pianistas del mundo. Fue nombrada Artista del Año de Musical America en 2017, y en 2021 recibió un premio Opus Klassik por su grabación del estreno mundial de la obra de John Adams ‘Must the Devil Have all the Good Tunes?‘ con la Los Angeles Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

La Philharmonia Orchestra, por su parte, fue fundada en 1945, y ha sido pionera en el uso de las últimas tecnologías para llegar a un público más amplio. Tiene su sede en el Southbank Centre del Royal Festival Hall, Londres, desde 1995. A Zaragoza llega con su director titular, Santtu-Matias Rouvali , a la batuta.