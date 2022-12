'Luz', la novela de ficción del bilbilitano Ángel Marquina que se desarrolla en 2033

Después de la muerte hay algo más. Este es el planteamiento que sirve como hilo conductor de 'Luz', la novela de ficción del bilbilitano Ángel Marquina, que vio la luz a finales de 2021, y que se ubica en un futuro próximo, en apenas 11 años, en 2033. Desde marzo se encuentra en su segunda edición.

Autoeditada bajo el sello de Círculo Rojo, a través de 400 páginas el relato lo guía la vida de Lucas Marqueta y Melisa Arnau. En concreto cómo él, a través de su trabajo, como investigador sanitario, se encuentra con que existe un más allá, calificado comúnmente como infierno.

Con una prosa ágil complementada con diálogos nada forzados y naturales, Marquina construye una lectura fácil y que ayuda a evadirse, en una sociedad que cuenta con algunos avances tecnológicos. El relato es ligero, pero que a la vez plantea reflexiones éticas y morales reflejadas en una sociedad que ve cambiar sus prioridades.

De la oscuridad y el desasosiego que describe en el arranque hasta la palabra "luz" que cierra el epílogo, Marquina traza el viaje –en el sentido literal y figurado- que emprenden sus protagonistas. Las descripciones de muchos personajes son detalladas casi al milímetro.

Como escenarios, el autor describe especialmente Valencia y Zaragoza, pero también cuenta con menciones a otras localidades de la geografía aragonesa y sus tesoros escondidos, que forman parte fundamental de la historia.

A lo largo de la novela aparecen temas como la soledad, la espiritualidad, las apariencias y el humanismo, entre otros. Contiene varios guiños tanto a la literatura, a 'Contacto' de Carl Sagan; al cine, con 'Pulp Fiction', y a la música, con Queen y su 'We will rock you'.

Es esta última disciplina artística está otra de las constantes que salpican la historia, en especial la de cuña propia del autor, integrante del grupo que se menciona en la novela, 'El quinto hombre'.

Con una segunda parte en mente, esta primera la dedica a Ana, su mujer; a Lola y Laura, sus hijas; y a Nieves, María José, Inés, Julia, Carlos, Javi, David, Pedro y Edgar como lectores cero del manuscrito.

Marqueta, nacido en 1974 en Calatayud, se define como una persona activa, inquieta y creativa. Fruto de todo ello es su rama como compositor de canciones desde los 17 años.