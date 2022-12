"Cuando empecé me decían que con la comedia no se viaja"

Nacho G. Velilla, el más taquillero de los cineastas aragoneses, se ha encontrado otra vez con el éxito masivo gracias a ‘Mañana es hoy’, el segundo largometraje que estrena en 2022, el pasado día 2, tras ‘Por los pelos. Una historia de autoestima’, que llegó en agosto. No tiene datos concretos porque por primera vez se ha lanzado a la exhibición sin pasar por salas, directamente en una plataforma, Prime Video, y estas son muy celosas con sus números, pero sí sabe que está "arrasando" con su nueva comedia, de la que este martes ha hablado en ‘La buena estrella’, el ciclo que Luis Alegre coordina en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

El alcance global desde el primer momento marca la diferencia respecto a sus obras anteriores. Pero G. Velilla incide en la comedia anclada en la cultura popular que cultiva desde sus inicios televisivos (‘7 vidas’, ‘Aída’) con la historia de un viaje en el tiempo, desde los 90 hasta nuestros días, en el que resultan evidentes los guiños a ‘Regreso al futuro’ y en cuyo desarrollo entran, además del humor y la ciencia ficción, hasta elementos de ‘thriller’.

"La meta, desde que empecé a escribir el guión, era emocionar desde el humor. Para mí, es entretenimiento puro, lo que yo he mamado desde la adolescencia", dijo el zaragozano, quien destacó que "hacía años que no trabajaba con tanta libertad; creativamente, no me puedo quejar de nada", como en esta producción de Prime Video.

Velilla, que ha rodado (‘Que se mueran los feos’) y quiere volver a rodar en Aragón, incidió en la notoriedad internacional del audiovisual español en los últimos años. Habló de su experiencia, con películas como ‘No manches Frida’ y su continuación que llevaron multitudes a las salas norteamericanas, o con una serie ahora en preparación para Estados Unidos. "Y eso que me decían cuando empecé que la comedia no viaja...".

El guionista y realizador presumió, por otra parte, de contar tanto en cine como en televisión, reiteradamente, "con la amistad y la complicidad de una de las mejores actrices de este país", Carmen Machi, que ayer le acompañaba en la promoción, que en ‘Mañana es hoy’ hace tándem protagónico con Javier Gutiérrez, y que le devolvió las muestras de cariño. "Nacho me da trabajo y, además, le quiero mucho. Forma parte de mi vida", dijo Machi, quien habló de aquella como "una película bonita, con la que me río pero también me conmueve, que encierra muchas cosas".

Igualmente, estaba en el acto del Paraninfo el músico oscense Juanjo Javierre, otro colaborador recurrente de Velilla, que presentó ‘Mañana es hoy’ como "una película familiar y sobre la familia", y citó a Vangelis o Giorgio Moroder como referencias para componer su banda sonora.